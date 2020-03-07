英美防长会晤 着重讨论华为5G问题

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）3月5日在五角大楼与美国国防部长埃斯珀会晤，着重讨论英国采用华为公司5G通信产品对国家安全的影响。

据美国之音报道，华莱士在会晤后的记者会上说，英美两国在是否采用华为5G产品的问题上的确存在分歧，但两国在中国构成安全威胁的认知上看法一致，两国排除华为5G产品的最终目标也一致。

华莱士说：“首先，我们的分歧在于我们基于对技术的理解对这个问题采取了不同的处理方式，而不是说我们对中国威胁有不同看法。我们的目标是禁止华为参与我们的核心敏感网络，我们已经做到了这一点，将他们在我们商业网络中的市场份额限制在35%以下，然后将他们完全排除我们的网路。”

埃斯珀在同一记者会上强调，采用华为5G产品会损害盟友之间的情报分享，但他对英国对华为5G产品参与通信网络建设的阶段性处理方式表示某种程度的理解。

埃斯珀说：“很明显，我们不同意英国的处理方式，但我对他们未来的行动方向有了更好的认知和理解。我已经说过，如果我们的盟友和伙伴采用了华为技术，我们不得不针对个案作出具体的评估。我还没有被告知目前的做法出了问题，但是我们会继续作出评估。”

美国国防部主管研发与军事工程的副部长迈克尔·格里芬（Michael Griffin）星期三在一次防务讨论会上说，国防部在新财年国防预算中申报了近5亿美元（6.89亿新元）用于5G网络军用设施的建设和保护，但他说，驻海外的美军必须依赖当地国家的5G网络，因此所在国5G网络的安全对美军的行动至关重要。