上海市委副书记廖国勋已兼任市委政法委书记

新任的中共上海市委副书记廖国勋，已兼任上海市委政法委书记。这意味着廖国勋多半不会再兼任上海市长。

综合上观新闻和北京日报旗下微信公号“长安街知事”报道，上海市委政法委员会6日下午举行全体委员会议，提到上海市委副书记、政法委书记廖国勋主持会议。

廖国勋的任职安排与其前任尹弘一致。尹弘在2017年11月至2019年11月间，任上海市委副书记、政法委书记，他目前是廖国勋此前为上海市委常委、市纪委书记、市监委主任，于2月底出任上海市委副书记，补上尹弘离开后的空缺。

廖国勋是土家族人，籍贯四川成都，出生于1963年2月，大学在贵阳师范学院化学系学习，毕业后留在贵州工作。

2001年12月后，廖国勋历任贵州省委副秘书长，铜仁地区行署专员、铜仁地委书记、铜仁市委书记等职。

廖国勋2012年4月跻身贵州省委常委，后兼任省委秘书长；三年后跨省赴浙江工作，任省委常委、组织部长。

廖国勋2016年12月再度跨省交流，接替回京工作的侯凯，出任上海市委常委、纪委书记，并于2018年1月当选上海市监察委员会主任。

此次冠病疫情爆发后，廖国勋要求上海市纪委发挥监督职能，深入一线督促各项防控措施落实，保障复工复产有序开展。

廖国勋2月17日在上海市党员干部支援疫情防控一线动员会上强调，疫情防控重点难点在基层一线，要选派市级机关干部支援一线，协助基层一线解决实际问题。