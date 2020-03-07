寻子十五年 “梅姨”案又一儿童被找回

15年前在广东增城被拐的少年申某被寻回，其父亲申军良3月5日前往广州认亲。

据《新京报》报道，中国广州市公安局新闻办公室昨日通报，增城警方和梅州警方配合，寻回了15年前被拐卖的申某。

申某的亲生父亲申军良3月5日，前往广州认亲，同行的还有他的妻子和弟弟。

警方已邀请心理专家对申某进行心理疏导。申军良受访时表示，无法形容自己的心情，得知儿子的身高体重后，已经为他买好了衣服，但是申聪已经离开15年，不知道是否会排斥或者嫌弃自己。

在2005年，当时28岁的河南人申军良到广东增城打工，是一家电子玩具厂里最年轻的经理。那年1月，刚满一岁的大儿子申聪在家中被人贩子周容平等人抢走，经过中间人张维平和“梅姨”之手，被卖了13000元（人民币，下同，2585.37新元）。

孩子丢失后，申军良辞掉了工作，拿出所有的积蓄，追逐与申聪有关的各种线索，15年中，始终没有申聪和人贩子的踪迹。

抢走申聪的人贩子周容平等五人2016年被警方抓获。他们于2003年至2005年，在广州、惠州等地先后实施数宗拐卖儿童积案。2018年12月，法院对张维平、周容平等人涉嫌拐卖儿童案一审公开宣判，张维平、周容平被判死刑。但另一名人贩子，即中间人“梅姨”和被拐儿童的下落仍是个未知数。