美国贸易代表办公室指中国违反入世承诺 要求更多结构改革

美国贸易代表办公室周五（6日）在一份报告中指，中国违背了加入世界贸易组织（WTO）时做出的承诺，将在接下来的贸易谈判中要求中国做出更多结构性改革。

据美国之音报道，作为美国政府提交给国会的中国贸易评估年度报告，贸易代表办公室在《2019年中国履行世贸组织承诺情况报告》中指出，中国的经济和贸易行为进一步远离了以市场为导向，没有达到世贸组织成员的预期。

报告写道：“尽管世贸组织成员期望以及中国自己也主张，中国将转变经济，奉行世贸组织支持的开放的、以市场为导向的政策，但中国在经济和贸易方面继续奉行国家主导的重商主义方针。”

报告还详细列举了中国的贸易政策，指中国政府的补贴扭曲了全球钢铁和铝的生产，阻止外资进入服务业。

美国表示，世界贸易组织在补贴问题上对中国采取罪疑惟轻的态度，常常驳回美国就倾销等贸易行为的上诉，让其在应对中国时束手束脚。

贸易代表办公室的报告还重申，美国可能进一步对中国采取贸易上的单边行动，以应对中国非市场经济体制带来的挑战。

报告写道：“政府将保护美国公司和工人免受中国不公平贸易行为的侵害，并力图恢复美中贸易关系的平衡。作为这些努力的一部分，美国将采取一切适当措施，确保中国非市场经济体系的代价由中国而不是美国承担。”

报告表示，由于第一阶段贸易协议没有涵盖美国的所有关切，美国将在第二阶段贸易谈判中确保解决悬而未决的重要问题，具体集中在知识产权、技术转让和服务市场准入等。

美中贸易战在一月暂时休战，两国签署了第一阶段贸易协议，但美国政府仍在对数千亿美元的中国商品额外征收关税。