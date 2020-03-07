中国最高检机关报：孙杨不配合药检取样是错误的

中国最高人民检察院机关报《检察日报》4日全版刊出三篇评论文章，均认同法庭对孙杨竞赛八年的裁决，认为孙杨不配合药检取样的决定是错误的，且商业比赛不能与国家荣誉捆绑。

据香港01报道，《检察日报》的第一篇文章标题为《无视规则将会承担相应后果》，认为尿检官是否违规拍照等细节的辩护意见，并不能影响仲裁庭对本案基本事实的认定，即由于孙杨的不配合药检人员未能完成这次药检取样。

另一篇文章《观察孙杨事件的三双慧眼》提到，孙杨被禁赛八年，是不是冤枉，与人们感到的惋惜无关。惋惜与否，基于价值判断；冤枉与否，却是事实问题。文章认为，取血样和尿样技术难度不高，孙杨案所涉及规则明确并符合规则。而从听证会情况看，与其说是程序不公或者孙杨律师不得力，不如说是孙杨一方的事实和证据本身就不够有利兼有力。

第三篇文章《商业比赛不能与国家荣誉捆绑》则是指孙杨应早在国际反禁药组织（WADA）申请仲裁时，就把握机会配合，争取宽大处理。文章更称，不能把商业比赛与国家的荣誉联系在一起，如果上纲上线，认为国际泳联和国际反禁药组织是在针对中国，必然会导致问题复杂化。

国际体育仲裁庭2月28日宣布，中国泳将孙杨禁赛八年。中国奥运游泳冠军孙杨2018年9月拒绝进行赛外兴奋剂检测，并砸破自己的血液样本瓶子。