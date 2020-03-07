中国2月外汇储备下滑 结束连续两月增长势头

中国2月人民币兑美元出现明显贬值，当月中国外汇储备亦下滑87.8亿美元（121.04亿新元），结束此前连续两个月增长势头。不过分析认为，2月外储下滑主要受估值因素影响，今年外汇储备规模仍有望继续保持总体稳定。

据路透社报道，中国人民银行7日公布，2月末中国外汇储备为31,067.2亿美元，环比减少87.8亿美元。

中国银行研究院研究员王有鑫分析，2月外储主要受估值因素影响较大，这其中包括美元指数上升、债券收益率下行与全球股票价格下跌关系明显。

他解释称，2月美元指数上行，非美货币贬值，拖累外汇储备约80亿美元。同时受疫情全球扩散影响，全球股市快速下跌使外汇储备投资的股票资产账面价值下降；不过外储投资的美债价格上涨，考虑到外储投资中的债券资产较多，因此在一定程度上抵消了美股和全球股市大幅下跌的不利影响。

交通银行金融研究中心资深研究员刘健亦认为，2月外汇储备波动主要受汇率折算和资产价格变化等估值因素，跨境资金流动对外汇储备的影响相对较小。

中国国家外汇管理局发言人王春英也指出，受疫情全球蔓延、主要国家经济形势及货币政策预期等因素影响，美元指数、主要国家债券价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是当月外汇储备规模变动的主要原因。

在人民币汇率方面，2月人民币兑美元贬值0.85%，为2019年8月以来最大月度贬值幅度；而当月美指累计升0.76%，数据亦表明人民币受疫情和美指影响较为明显。

除了估值因素，分析人士认为疫情导致的外贸逆差扩大亦对外储造成了压力，不过总体来看，贸易因素对外储变化的影响低于估值因素。

监管和分析人士也指出，随着疫情缓和叠加逆周期调控加大力度，稳外贸、稳外资等各项政策措施落地见效，有助于保持外汇市场平稳运行，促进跨境资金流动保持平衡，未来外储整体规模料保持稳定。