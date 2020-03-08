武汉最大规模方舱医院今起休舱

中国武汉客厅东西湖方舱医院最后一批患者昨天（7日）出舱，于今天正式休舱，据悉该医院是武汉最早征用改建的三家方舱医院之一，规模也是最大的，共收治1700余名轻症和普通患者。

据澎湃新闻报道，上海市同济大学附属东方医院国家紧急救援队的消息，昨天下午2时许，东西湖方舱医院80余名患者与医护人员告别，其中20余名被武汉市各区大巴车接往社区隔离点，另外50余名由医护人员陪同被送往雷神山等定点医院。

方舱B厅医务部负责人孙贵新教授介绍，随着80余名患者出舱，现在可以说东西湖方舱医院成功实现了“三个零（即患者零召回、医护零感染、病人零死亡）”的目标。现在，医疗队将进舱整理、洗消、晾晒机器设备，如医疗机器人等。

院方透露，东西湖方舱医院自2月7日晚开始收治患者以来，共收治了1700余名轻症和普通患者，先后汇聚了来自上海、新疆、宁夏、广东、江苏、武汉当地等十余支医疗队、1100余名医护人员。

据悉，方舱医院内的医疗队经历了从无序到井井有条，到医患一家亲的变化过程。同济大学附属东方医院国家医学紧急救援队领队雷撼表示，最初开舱时情况有些无序，各医疗队的诊疗也存在标准不统一的问题，但随着方舱医院领导、专家层迅速拟定的一项项制度、措施出台，运行很快正常了。

“比如CT，医生提看法，舱内专家组会商，还存在分歧就递交专家委员会会商。这其中，我们的队员们发挥了很好的作用。”雷撼说。

方舱B厅的医疗队也介绍，院内的医生既是患者诊疗的责任人，还经常充任患者家务事的“保姆”和联络官。谁家亲人暂时联系不上了，谁回去没地方去了，谁家孩子一人在家，甚至谁家孕妇生产没人照顾等，只要医疗队员知道了，就会想尽办法去解决。

“因为大家持之以恒的努力，患者焦虑、忧伤等情绪渐渐得到了很好的缓解。”孙贵新说，此外方舱里的患者唱歌跳舞、做呼吸操的地方很大、参与者越来越多，还有图书角，很好地满足了各种需求，有患者说：“这里是全国目前唯一的广场舞特区”。

正因为如此，不少患者各种指标正常了也不愿意出去，舱内患者中的“明星”不少：随便什么音乐就能跳出优美舞姿的阿姨、名叫“新晴”的抖音网红、那位看见啥了都伸手帮的警察等。