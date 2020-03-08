中国大陆新增确诊44例 死亡27例

中国大陆昨日（7日）确诊冠状病毒低于50，共44例，其中湖北41例。新增死亡27例，全部来自湖北。

3月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例44例，新增死亡病例27例（湖北27例），新增疑似病例84例。

湖北新增确诊病例41例，新增治愈出院病例1543例，新增死亡病例27例，现有确诊病例19710例，其中重症病例5140例。累计治愈出院病例45011例，累计死亡病例2986例，累计确诊病例67707例。新增疑似病例42例，现有疑似病例295例。

当日新增治愈出院病例1661例，解除医学观察的密切接触者4021人，重症病例减少225例。

截至3月7日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例20533例，累计治愈出院病例57065例，累计死亡病例3097例，累计报告确诊病例80695例，现有疑似病例458例。累计追踪到密切接触者674038人，尚在医学观察的密切接触者23074人。

3月7日0—24时，新增报告境外输入确诊病例3例（北京2例，甘肃1例）。截至3月7日24时，累计报告境外输入确诊病例63例。

累计收到港澳台通报确诊病例164例：香港109例，澳门10例，台湾45例。