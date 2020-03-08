中国广电总局开始组织拍摄抗疫电视剧

中国国家广播电视总局策划组织拍摄的时代报告剧《在一起》启动筹拍，身为编剧之一的六六今早（8日）率先去武汉调研，这部电视剧预计在中国国庆节前推出。

据《光明日报》报道，六六今早出发去武汉采访调研，指“不能仅靠几篇网络文章就搞创作，我需要去一线找那个打动我的人和事。”

据透露，这部电视剧将由10个故事组成，由10个中国著名编剧担纲创作，每个故事分上下两集，一共20集，将于中国国庆节前推出。据耀客传媒官方微博今天的消息，除了六六，秦雯、高璇、任宝茹、冯骥等，导演张黎、安建、沈严、曹盾、汪俊等已加入该剧的创作。

耀客传媒也指，上海广播电视台联合上海耀客传媒股份有限公司、上海尚世影业有限公司已正式启动筹拍《在一起》。

前不久广电总局召开网上视频会议，组织上海台、北京台、江苏台、湖北局等单位开始创作抗击疫情和精准扶贫的电视系列剧，将以真实人物事件为原型，创作纪实风格的两部时代报告剧。反映抗击疫情主题的系列剧将“以小切口反映大主题、小人物折射大时代、小故事讲述大道理”，广电总局电视剧司相关负责人介绍说。

六六坦言，一开始婉拒了《在一起》的编剧任务。但六六表示，“灾难无情人有情。我是时代记录者，我参与这场全民战争的方式，就是亲临一线，拍成作品。”六六是中国著名电视剧编剧，以《双面胶》《蜗居》《心术》等小说及电视剧声名鹊起。

据悉，广电总局电视剧司下一步还将与创作团队研讨打磨剧本，组织一批著名编剧、导演、演员参与创作，并协调组织制作、播出各方共同打造这部重点电视剧。

