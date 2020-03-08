2月境外机构净买入中国债券环比攀升134%

中国外汇交易中心公布数据显示，2月境外机构投资者共达成现券交易5999亿元（人民币，下同，约1193亿新元），交易量同比大增161%，环比增长7%；其中，净买入债券1271亿元，环比攀升134%。

据路透社报道，中国外汇交易中心微信公众号的数据显示，2月境外机构投资者共达成现券交易占同期现券市场总成交量的6%，其中，买入债券3635亿元，卖出债券2364亿元。

数据也显示，2月境外机构投资者通过结算代理模式达成3147亿元，净买入809亿元；通过债券通模式达成2852亿元，净买入462亿元。

截至2月底，以法人为统计口径，441家境外机构投资者通过结算代理模式入市，本月新增三家；512家境外机构投资者通过债券通模式入市，本月新增14家。此外本月调整了结算代理渠道境外央行类的统计口径。

该交易中心表示，中国政府债券自2月28日将被逐步纳入摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数系列，体现了中国在全球金融市场上的地位不断提升。

当前疫情并未影响境外机构投资中国债市的信心，2月从境外机构的交投活动、净买入量和入市备案情况来看都有显着提升。

交易中心发布的图表也显示，2月境外机构投资债券类型中，国债占比41%，为第一大投资种类；其次为政策性银行金融债占比39%；同业存单占比则为18%。

境外机构投资债券代偿期分布来看，7至10年期的占比达到39%；其次为0至1年期，占比27%；1至5年期占比合计为27%。

债券通公司稍早公布的数据显示，2月债券通交易量达2852亿元，环比下降逾20%；日均交易量为143亿元。截至2月末，入市投资者增至1729家，新增61家。

债券通（即香港与内地债券市场互联互通合作）于2017年7月上线，初期先开通“北向通”，即境外投资者投资于中国内地银行间债券市场，未来将适时研究扩展至“南向通”。

债券通有限公司为中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）与香港交易所成立之合资公司，承担支持债券通相关交易服务职能。中国外汇交易中心与其附属公司持有债券通公司60%权益，40%权益由港交所持有。