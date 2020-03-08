彭博：中国出口大跌 疫情拖累贸易和需求

中国今年头两个月出口降幅超过预期，因冠状病毒疫情导致农历新年假期被延长，限制了工厂生产并使得运输和国内流动受阻。头两个月的进口也下降。

据彭博社报道，中国海关总署周六公布，以美元计价，1月和2月出口同比下降17.2%，进口下降4%。头两月出现贸易逆差71亿美元（97亿新元）。经济学家此前预测出口和进口分别下降16.2%和16.1%。

这是海关首次将头两个月的数据合并公布，没有单独公布1月数据。

受春节黄金周假期影响，中国每年头两个月的经济活动通常会出现波动。而今年受到新型冠状病毒疫情的影响更加不同寻常。受假期以及隔离和其他遏制疫情措施的影响，经济大规模停摆数周，出行、生产和运输出现中断。中国政府目前正在推动企业复工，但经济仍难以恢复到疫情前的水平。

能会影响到中国履行中美1月所签署贸易协议中承诺的能力。中国同意在协议签署的第一年将从美国进口的商品和服务在2017年基础上增加767亿美元，到第二年增加1,233亿美元，使进口总额增加2000亿美元

“中国的贸易活动可能会在3月底或第二季度初逐渐恢复正常，”瑞银驻香港的高级经济学家张宁在数据公布前表示。“疫情在全球更广泛的蔓延或在未来几个季度大流行确实会带来下行风险，这可能会影响到全球需求和中国出口。”

即便中国经济恢复运营，中国以外的疫情意味着全球供应链仍将受到影响，ING Bank NV驻香港的经济学家彭蔼娆表示。“重要的是3月和4月数据。随着疫情在全球范围内蔓延，这两个月的数据看起来应该会很糟糕。”

头两个月的贸易收缩主要是受到疫情和农历新年假期延长的影响。据海关网站上的一份声明，对进口的影响尚不明显。