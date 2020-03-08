卫报：滞留西班牙两月 武汉足球队期盼回家

武汉卓尔职业足球俱乐部的队员本来现在应该已经返回中国了。当这支总部位于武汉的中超球队在1月底抵达西班牙时，疫情的消息让人变得恐惧和多疑。这支球队已滞留西班牙两个多月，目前尚不知何时能返回。

据参考新闻网引英国《卫报》6日的报道，当身着防护服的防疫人员对首波疫情的中心——华南海鲜批发市场——进行消毒时，这些球员正在位于武汉以南约1000公里的广州进行集训。然而，当武汉卓尔俱乐部成员抵达西班牙马拉加机场时，医生们正等着“迎接”他们。

在球队队医向西班牙卫生官员保证每名球员都经过了严格检测之后，安达卢西亚的卫生部门发表了一项公开声明，向当地人保证武汉球员不构成危险。

报道称，每天早晚，由球员和工作人员组成的近50人的集训队中的大多数人都会给家中的亲人打电话，其中14名球员的家乡在武汉。

这支球队的西班牙籍主教练何塞·冈萨雷斯对美联社记者说：“这让你对问题有更切身的体会。但和生活中的所有事情一样，你必须设法继续前行。”

冈萨雷斯称，“球员们离家已经两个多月了，他们无法与家人共度春节，他们看着家人被隔离在家里，无法过上正常的生活。”

3月1日晚，这支球队应西甲联盟的邀请，观看了西班牙“国家德比”。他们神情坚毅，讲述他们对武汉这座“英雄城市”的希望，以及对“终将战胜”病毒的信念。

球队队长姚翰林说：“我们的每位球员都不容易。我们想念我们的朋友，特别是在武汉的家人，因为要度过一段极艰难时期的是他们。希望他们多保重。”

报道表示，踢足球是一种可以令球员分散注意力并远离哀伤情绪的手段。他们坚持严格按照计划进行训练。姚翰林说：“我们必须享受足球带来的快乐。”

冈萨雷斯说：“我一直在从这些球员身上学到东西，他们的行为，以及他们应对这种事情的方式。这让你思索人类能力的局限和职业精神。”

集训队仍然几乎不知道他们还要在西班牙滞留多久——有一种初步估计说，他们也许能够在4月中旬返回武汉。

一名工作人员说：“我没有感觉受到威胁。我只是希望一切都好起来，这样我们就能尽快回国了。我们很担心，但就我们所能看到的而言，一切都已得到控制。”