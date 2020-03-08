港府料发行超过130亿港元的通胀挂钩债券和银色债券

2019冠状病毒病疫情笼罩下，香港政府计划在今年再次发行通胀挂钩债券（iBond）及银色债券（silver bond），两项债券的总发行额将不少于130亿元（港元，下同，约23亿新元），以推动香港零售债券市场的进一步发展。

据香港01报道，香港财经事务及库务局局长刘怡翔今日（8日）发表博客指，目前全球低息环境预计会持续一段时间，美国联储局更在上周二突然宣布减息，港府因此将会推出iBond以当地居民为对象，纾缓通胀的影响，而银色债券则为年长投资者提供具稳定回报的投资产品。刘怡翔说，这两项举措会推动香港零售债券市场的进一步发展。

至于资产管理业务方面，刘怡翔表示预算案提出两项税务安排，除了宽免市场庄家在参与发行及赎回在港上市交易所买卖基金（ETF）单位的过程中所涉及的股票买卖印花税，也为在香港营运并符合若干条件的私募基金所分发的附带权益提供税务宽免。

刘怡翔指政府也提出扩阔印花税的宽免范围，涵盖市场庄家在参与发行及赎回在港上市ETF单位的过程中，所涉及的股票买卖印花税，认为措施可减低ETF市场庄家运作的成本，从而减低ETF买卖差价，并减低ETF交易的整体成本。措施可为ETF发行人提供诱因，吸引他们在香港发行追踪香港股票的ETF，加强香港证券市场的深度和流动性。

债券市场方面，刘怡翔指出，香港债券市场持续发展，债券发行总额在除日本以外亚洲地区排行第三。香港去年在“政府绿色债券计划”下成功发售总值10亿美元（约13.8亿新元）的绿色债券，债券获超过一百个个国际机构投资者认购，认购金额超过40亿美元，为发行金额逾四倍，未来五年将会因应市场情况，再发行合共约660亿港元绿色债券，巩固香港作为区内首要绿色金融枢纽的地位。

最后，刘怡翔表示为吸引更多私募基金在香港营运，推动香港发展为全面的基金服务中心，正计划为在本港营运的私募基金所分发的附带权益，在符合若干条件下，提供税务宽免。措施旨在吸引私募基金选择在香港营运，并带动周边行业，例如法律顾问、税务顾问、财务顾问、审计、公司秘书等，创造高增值就业机会。