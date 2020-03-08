中国首位UFC冠军张伟丽成功卫冕金腰带

中国首位终极格斗冠军赛（UFC）冠军张伟丽当地时间7日，在美国拉斯维加斯举行的UFC248站女子草量级卫冕战上，击败波兰籍选手乔安娜，成功卫冕金腰带。

综合新华社和每日经济新闻的报道，张伟丽的对手是UFC历史上连续卫冕次数第二多的前冠军乔安娜，曾经五次卫冕世界金腰带。

据报道，二人打斗五回合，几乎都在全力输出，双方缠斗得难分伯仲。最终裁判打分，两位裁判打出张伟丽48-47，一位裁判乔安娜48-47，张伟丽分歧判定2-1击败乔安娜，成功卫冕UFC女子草量级冠军。

实际上，张伟丽和乔安娜在赛前已开始唇枪舌战。乔安娜在去年10月曾说想挑战张伟丽，而张伟丽回应时表示自己没有兴趣接受挑战，因为对手已经不像以前那么优秀了。

今年暴发的疫情更加重两人之间的火药味。1月份，乔安娜在社交媒体上传一张自己戴着防毒面具的图片，把中国疫情当作嘲讽和恶搞的题材。张伟丽第一时间也做出了评价说：“她很无聊，也很无知，在别人身处苦难的时候还在嘲笑，我们中国的文化向来是会对身处苦难中的人伸出援手，（对此）我感到很气愤……”

虽然乔安娜事后为此道歉，但在3月，比赛新闻发布会的前一天，乔安娜粉丝围观张伟丽的公开训练时曾对她大喊“冠状病毒”，而张伟丽则以中指回敬对方。在赛前新闻发布会上，乔安娜则警告张伟丽“别惹波兰力量”。

针对乔安娜赛前屡放“垃圾话”（trash talk）和调侃中国出现疫情的行为，张伟丽表示：“在八角笼里我不喜欢讲任何垃圾话。在这个平台上，大家都是武者，我们要给孩子做好榜样。我们是冠军，不是暴君。”

张伟丽在赢得比赛后也说：“谢谢大家，这次来美国比赛特别不容易。我的祖国有疫情，这次经过好几个国家才来到这里，希望我的国家度过疫情。”

据报道，中国格斗属于小众项目，格斗明星一般只在圈内名气大，走出格斗圈，人们可能因为不认识而把他们当成路人。但今年31岁张伟丽在与乔安娜大战之前收到了诸多圈外人的支持，包括NBA明星马布里，在中国格斗圈史无前例。