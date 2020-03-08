181名香港就读的台籍生申请转学返台

香港去年暴发反修例事件，加上2019冠状病毒疫情的影响，促使181人在香港就读的台湾籍学生申请返台，本学期起放弃香港学籍。

综合香港中通社和联合新闻网报道，因应香港去年的社会运动和今年的疫情，台湾教育部去年底公布在港台生“返台学习衔接措施”，以外加名额方式，开放“港漂”台生申请回台念大学。根据教育部最新统计，共计有181人申请返台，本学期起放弃香港学籍。

该措施包括协助学生于台湾的大专校院修习学分或旁听课程等，若希望转学回台湾就读同一教育阶段或升读下一教育阶段，需填写报名表和志愿校系，再由学校进行入学审查。

去年香港反修例运动延烧至大学校园，校园爆发示威者与港警冲突对峙，上千名在港台生被迫返台。教育部当时成立“在港台生协处专案小组”，多所大学也伸出援手，例如台湾大学、清华大学、政治大学、台湾师范大学等高校开放台生旁听、随班附读、研修学分，甚至转学来台升学。

清大表示，在港台生须先向教育部申请“专案转学”，每人有三个志愿，要依规定提交大学成绩单、学测或指考成绩及高中成绩单，也要附上辅助性资料如读书计画等。各学系皆采书审、没有面试，清大共录取19位在港台生，其中以资工系、电机系为最大宗，多来自香港科技大学、香港大学及香港城市大学。

台大则是专案转学人数最多的学校。台大教务长丁诗同表示，共有141位在港台生申请转学至台大，最终录取46人，录取率约三分之一。丁诗同也强调，学生来台后，台大不会对在港台生差别待遇。