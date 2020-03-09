应勇昨感谢武汉人民识大体和顾大局

湖北省委书记应勇昨天表示，冠病疫情发生后，武汉整体运作摁下“暂停键”，体现了武汉人民识大体、顾大局，“我要向武汉人民、湖北人民表示衷心感谢”。

据《湖北日报》消息，应勇昨天趁着国际劳动妇女节，联同湖北省长王晓东在疫情重灾区武汉看望并慰问抗疫一线的女性医护人员。期间，应勇对武汉武昌区大桥清洁队女环卫工人说：“你们不仅是城市美容师，也是疫情中的逆行者。”

应勇也表示，面对疫情给民众生活带来的困难和影响，湖北省各级党员干部要在全力抗疫、服务群众中践行初心使命，以更大力度下沉基层、深入一线。他并感谢武汉市民能体谅当局为遏制疫情扩散，决定实施封城的措施。

他说：“武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民。疫情发生后，我们的城市摁下‘暂停键’，武汉人民识大体、顾大局，克服疫情给务工、经营、就业、生活带来的种种困难，积极支持配合党委政府的各项防控措施，守望相助、同舟共济，全力以赴抗击疫情，展现了坚忍不拔的顽强意志和甘于奉献的牺牲精神，令人钦佩，我要向武汉人民、湖北人民表示衷心感谢。”

应勇指出，当前湖北省疫情防控呈现持续向好态势，但防控任务依然艰巨繁重，决不能麻痹大意、掉以轻心。要保持定力。希望该省各条战线坚定必胜信念，忠诚履职担当，继续为打赢湖北保卫战、武汉保卫战贡献智慧和力量。