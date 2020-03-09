大连、丹东等地出现甲肝流行病

一则称“大连和丹东地区因食用海产品而引起甲肝流行病爆发”的通告近日在网络流传，中国辽宁省大连市和丹东市相关单位都指两地有出现甲肝病例，且发病率比同期高，但均没有集中暴发的情况，仍在在可控范围内。

据《每日经济新闻》报道，3月7日晚间，一则加盖了“九州通（锦州）医药有限公司”公章的《通知》在网络流传，该《通知》称，“近期，大连和丹东地区因食用海产品而引起甲肝流行病爆发。因此，目前我们在预防新型冠状病毒的同时，也要预防甲肝感染。请公司员工及家属暂时不要食用海鲜产品，全面做好个人防护，望大家一定要高度重视。”落款时间为3月6日。有九州通工作人员事后证实该《通知》属实。

对此，大连市疾控中心的工作人员前天（7日）回应称，大连确实有出现甲肝病例，目前还在散发状态，没有到集中暴发的状态，如果有那种情况，疾控中心肯定会预警。

该人士还表示，甲肝本就属于一种流行病，截至目前的数据显示，发病率比去年同期的比例大概高1.2%到1.4%，企事业单位内部发指导性通知是可以的，但建议要以疾控中心的官方消息为准。

据了解，甲型病毒性肝炎（简称甲肝）是由甲肝病毒引起的，以肝脏炎症病变为主的传染病，主要通过粪-口途径传播，临床表现主要为疲乏、食欲减退、肝肿大、肝功能异常等，部分病例出现黄疸。

而据“传媒掌中大连”2月28日消息，大连疾控中心还发布了“甲肝进入高发季节”的提醒消息，消息称甲肝不属于新发传染病，被列为乙类传染病，其传染源、传播途径已经非常清楚，抗原性稳定，仅有一个血清型，且有疫苗可以有效预防，属于急性自限性疾病，可防可控。

另据丹东市人民政府新闻办官方微博3月2日的消息，丹东市卫生健康服务中心回应称，今年1至2月统计分析，丹东市甲肝发病情况比前五年同期平均水平发病率略高，但病例间无关联，没有明显的集聚性，排除点源传播，在可控范围。

此外，丹东市卫生健康服务中心还表示，研究表明甲肝与食用生海鲜有着密不可分的关系，丹东市作为沿海城市，甲肝发病率多年来一直略高于内陆地区。