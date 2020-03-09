【图集】逾百港民昨聚集悼念周梓乐 警拘41人

有香港民众昨（8日）聚集在将军澳尚德停车场，悼念四个月前堕下身亡的香港科技大学生周梓乐，示威活动持续到凌晨，最终警方以涉嫌非法集结拘捕41人，并把他们押上旅游巴带走。

据《星岛日报》、《明报》报道，昨天晚上约7时，一批市民已在将军澳尚德十字路口聚集，并有人在场献上鲜花及燃点蜡烛，并向周梓乐的遗照鞠躬。周梓乐去年11月凌晨在将军澳的警民冲突期间，从一处停车场三楼跌下导致重伤不治，舆论一直怀疑港警对他的死因负有责任，但他坠楼的原因至今不明。

聚集者在悼念时，一批防暴警员则在附近一带戒备，有警员在港铁将军澳站内截查青年，并检查其个人物品。在尚德停车场，也有部分警员在场戒备。在晚上8时许，在场人士默哀一分钟，防暴警察随即驱赶聚集人群上行人路，并拉橙色封锁线，禁止停车场外的过百人离开，包括市民、义务急救员及记者。

据报道，到昨晚深夜时分，更有黑衣人持怀疑汽油弹在人群中穿梭，在场叫嚣的示威者扰攘凌晨时分。

警员后举起蓝旗，警告在封锁线内人群正参与非法集结，如不离开，会对他们进行截停盘问，甚至拘捕，期间一度发生冲突，防暴警需施放胡椒喷剂驱散。警方也在尚德停车场一带截查多人。

在场戒备的防暴警于凌晨冲向聚集人群，制服两人。而警方在行动中，以涉嫌非法集结共拘捕26男和15女。

除此之外，有另一批人在晚上7时至8时，于观塘海滨公园设立悼念会街站。晚上7时后，一批人已在场聚集，也有人在场献上白花。

警方当天在面簿发文指，网上有人呼吁当晚在军澳区进行未经批准的公众活动，警员也在晚上近7时在停车场角落及梯间检获汽油弹、玻璃樽、打火机、一批砖头、雨伞及头盔等物品，不排除有人企图在当晚使用这些物品示威。至晚上11时，现场一带仍有市民聚集，防暴警多次举蓝旗警告在场者，最少带走一人。

悼念周梓乐的活动不只一次，今年1月也有约500人聚集在将军澳悼念他。据早前报道，当晚有逾30名黑衣人将砖头掷出路口及用家私杂物堵路，大批防暴警到场驱散，并举旗警告人群离去，一度施放胡椒喷剂，制服至少数名涉嫌非法集结人士调查。