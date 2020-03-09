湖北各机场即将复航？武汉机场：提前准备 未定时间

一则《湖北机场集团关于做好复工复航准备工作的通知》昨天（8日）在网络流传，文件指该集团将在3月10日复工，武汉机场昨晚回应指，通知管理人员返岗是正常工作安排，不代表复航日期已定。

据《北京日报》报道，网传文件中含有“集团职能部门和各板块公司职能部门3月10日开始正常到岗上班”的内容，导致很多人猜测，自1月23日起暂停商业客运航班的湖北各机场，即将复航。

对此，武汉天河机场官方微博昨晚发布声明，回应网上流传关于做好复工复航准备工作文件的消息，强调通知管理人员返岗属公司内部正常工作安排，不代表已正式确定具体复航日期。湖北疫情近日也出现好转，提早做好复航准备也属正常。

武汉天河机场指，该机场是大型繁忙机场，由暂停商业客运到恢复常态化航班运行，各项准备工作十分繁重。因此根据工作需要，提前为复航做好人员培训、设备检修、安全检查等准备工作，属必要的正常安排，不表明已正式确定了具体复航时间。武汉天河机场及湖北省支线机场何时复航，将按照国家统一部署和省市疫情防控指挥部的决定执行。

此外，该机场也称，自1月23日相继关闭离汉离鄂通道，为保障全省疫情防控航空运输任务，公司也持续保持了正常工作状态。此次通知部分管理人员返岗，属内部正常工作安排。

