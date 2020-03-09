全球市场避险情绪急升 中国国债持续大涨

2019冠状病毒疫情蔓延至多个地区，全球金融市场避险情绪高涨。随着美债利率在周一（9日）再创记录低点，中国10年期国债延续强势上涨。

据彭博社报道，10年期中国国债活跃券收益率跌10.5个基点，报2.51%；对比中债估值，创2002年6月来的最低。

华创证券分析师周冠南说：“短期内，国内债市受到全球疫情和风险偏好下降的影响，收益率出现快速下行。”他也指出，在岸债券利率未来下探幅度还是要看中国央行是否会进一步放松，预期3、4月份央行可能再次调降政策利率，幅度10个基点，但由于市场对降息已有预期，这样的调整恐难对市场构成显著的刺激。

美联储上周宣布0.5个百分点的降息，这是2008年金融危机以来的首次紧急降息行动。10年美债周一继续创下纪录新低。多位美联储决策者周五表示，如有必要，美联储愿意再次采取行动，帮助经济抵御疫情冲击。前美联储主席格林斯潘预计30年期收益率或跌破零。

截至周一早盘，中国10年国债活跃券收益率与同期限美债收益率之差扩大至200个基点左右。中信证券固定收益研究主管明明在报告中表示，当前中国收益率水平高于主要发达经济体，在全球避险模式下，中国债券高收益率水平对全球流动性具有强大吸引力。

而随着澳大利亚、日本等亚太股市的下跌，新交所富时中国A50期货合约周一一度下跌3.72%。此前，沙特据悉拟大幅增产，开启全面价格战，国际油价巨震造成全球市场波动，美国股指期货暴跌，触发交易限制。