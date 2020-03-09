沙特降价打击油市大跌 亚洲股市遭重创

沙特大幅调降石油官方售价，国际油价大跌，加上投资者逃向债市以对冲2019冠状病毒疫情带来的经济冲击，亚洲股市今天（3月9日）大跌。

据路透社报道，亚太股市集体低开，日经225指数低开近2%，韩国综合指数低开近3%。截至发稿，日经225指数跌幅扩大至4%，创去年1月以来新低；韩国综合指数跌超3%。

避险日元兑俄罗斯卢布和墨西哥比索等石油相关新兴市场货币大涨。日经指数期货下跌4.5%，较周五现货收盘跌1200点。

中国大陆A股同样受累，沪深三大指数低开，沪指低开1.56%，开报2987.18点，深成指低开1.89%，开报11363.8点，创业板低开1.9%，开报2151.27点。

投资者紧急购买中国国债，同时抛售股票，期货因此暴涨。中国10年期国债开市涨了0.67%，此前曾上升0.46%到101.925。

香港方面，港股今早跟随外围及区内股市低开低开1012点或3.88%，是2018年10月11日后最大跌幅，报25134点。

此外，截至今早9时13分，新加坡海峡时报指数也下滑96.17点或3.25%至2864.81点。1亿9472万股，交易额为2亿4133万元。下跌股258只，上升股仅36只。