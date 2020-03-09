上海迪士尼度假区部分今起恢复运营

中国上海迪士尼今日（9日）宣布，关闭一个半月左右的度假区部分区域开始恢复运营，迪士尼乐园则将继续关闭，重新开放日期待定。

据上海迪士尼度假区微信公众号的消息，作为分阶段恢复运营的第一步，上海迪士尼度假区的部分体验与服务将在今日起重新开放，迪士尼小镇、星愿公园与上海迪士尼乐园酒店的部分购物和餐饮商铺以及部分休闲体验将恢复运营。

公告指出，在上海迪士尼度假区部分恢复的期间，将限制客流并缩短运营时间，并将视运营情况而调整。

迪士尼小镇也将分阶段重新开放部分区域，迪士尼自营的迪士尼世界商店以及乐高、芝乐坊、喜茶、快乐柠檬等购物和餐饮商铺将恢复营业，而包括米奇妙趣湾在内的迪士尼小镇其他体验的重新开放时间待定。

上海迪士尼乐园酒店方面将控制入住房间数量，玩具总动员酒店的重新开放日期待定。

与此同时，迪士尼小型车及旅游客车停车场和迪士尼小镇停车场将同步重新开放，上海迪士尼度假区的停车场也将提供限时停车优惠。

根据相关规定及上海迪士尼度假区的要求，每一位进入度假区的游客均须接受体温检测；在迪士尼小镇、星愿公园、酒店公共区域及停车场期间必须全程佩戴口罩；游客在进入迪士尼小镇的餐饮商铺时还将被要求向工作人员出示“随申码”。

与此同时，上海迪士尼度假区将限制同一时间、同一区域准入的游客量，并在各处免费提供免洗洗手液，供游客和演职人员使用。上海迪士尼度假区指出，园区内的演职人员们已全面准备，并将每天执行严格的清洁卫生标准和全方位的卫生、消毒举措。

据澎湃新闻报道，上海迪士尼度假区早前宣布于1月25日暂时关闭上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和心愿公园。截至目前，全球六个迪士尼度假区中因疫情先后暂时关闭了三个，包括香港的迪士尼乐园和日本的东京迪士尼乐园和海洋公园。

迪士尼公司在财报中指出，由于持续的疫情，在上海和香港关闭的公园将对迪士尼公司第二季度和全年的（财务）结果产生负面影响。而财务影响的大小在很大程度上取决于公园关闭的持续时间以及恢复正常运营的速度。