王忠林感谢武汉市民识大体和顾大局 强调市民对防疫的贡献

近日曾提出对武汉市民开展感恩教育的武汉市委书记王忠林，昨天（8日）走访小区时感谢武汉市民识大体、顾大局，并指“武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民”。

据《长江日报》报道，王忠林昨天上午探访江岸区劳动街花惠社区解放公园路55号小区，该区已连续41天无确诊、疑似、发热病例及密切接触者，正在进行“无疫情小区”公示。王忠林来小区检查创建工作，与社区工作者、下沉党员干部交谈，他说，这里41天没有发生疫情，是全体居民共同努力的结果，武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民。

他也说，疫情发生以来，全市上下团结一心、并肩作战，众志成城、抗击疫情，广大武汉市民克服诸多困难，识大体、顾大局，全力以赴支持配合疫情防控工作，也正是在大家的共同努力、共同坚守下，武汉疫情防控工作出现了积极变化，市委、市政府对大家的付出和贡献表示衷心感谢。

王忠林指出，当前疫情防控工作任务依旧艰巨繁重，绝不可麻痹大意。创建无疫情社区，是动员广大市民共同参与建设安全、“干净”社区的具体抓手，通过创建无疫情小区、再到社区、街道、城区，逐步赢得武汉保卫战的最终胜利。他说，在创建过程中，不要搞形式主义、不能弄虚作假，不能为了创建而创建，必须要扎扎实实地做，“疫情防控工作来不得半点虚假，留下漏洞，后果很严重。”

昨天是“三八”国际劳动妇女节，王忠林也前往市第一医院、江汉区武展方舱医院、江汉北路社区等地，看望慰问奋战在疫情防控一线的妇女同胞，代表市委、市政府向大家致以节日的问候。王忠林说，疫情发生以来，广大奋战在一线的女同胞不顾个人安危，舍小家、顾大家，用实际行动展现了巾帼不让须眉的气概，为疫情防控斗争作出了重要贡献。

当天下午，王忠林主持召开市疫情防控指挥部视频例会，部署无疫情社区创建、社区防控、市民生活物资保障等工作，研究谋划下步工作重点。

他强调，广大武汉市民为了疫情防控大局付出很多，做了很大贡献。在疫情防控形势出现积极变化的情况下，要把握创建导向，调动广大市民积极参与，打一场疫情防控的人民战争；把握创建质量，严格标准，执行过程中不能变形走样，坚决杜绝形式主义，不走过场，进一步严格做好社区卫生消杀等工作；要用好创建成果，推广健康码的使用，提高疫情防控水平和质量，分期分批、逐步扩大无疫情小区内居民活动空间。