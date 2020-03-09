今就职国民党主席 江启臣：赢得台湾信任才能谈拉近两岸共识

国民党今天（9日）举行新任主席就职典礼，对于两岸关系，新任党主席江启臣则在致词时表示，此刻国民党最重要的是自身的改革再造，得先重新赢得台湾社会的信任，才能有意义地去谈如何拉近两岸共识。

据《自由时报》报道，国民党主席前天补选，由江启臣当选新任党主席，国民党今早举行新任主席就职典礼，前主席吴伯雄、马英九、吴敦义都有到场观礼，而连战、朱立伦、洪秀柱则未现身。

据报道，新任党主席产生，但国民党未接到中共贺电，外界关注国共关系生变及国民党两岸政策，卸任的代理主席林荣德还在致词时“提醒”江启臣，强调两岸关系是国民党的优势，希望新主席运用智慧，化危机为转机，勿沦为所谓的“拿香跟着民进党拜”。

马英九致词时也提到，推动两岸关系必须依据中华民国宪法跟“一中各表的九二共识”，任何改变台海现状的主张都必须遵守和平与民主的原则，不得使用武力或武力威胁，并经过台湾人民同意。

对于外界关注的两岸政策，江启臣在致词时指出，他的基本原则，就是坚守中华民国自由民主的制度价值，并力求两岸和平与共同福祉。

江启臣强调，近年因为内外局势的快速变化，两岸曾有的互信基础确实遭遇重大挑战，未来需要去重建。但在此刻，国民党最重要的是自身的改革再造。国民党毕竟得先重新赢得台湾社会的信任，才能有意义地去谈如何拉近两岸共识。

致词时，江启臣也表示，世代间需要的是“对话”而不是“对抗”，需要的是“合作”而不是“冲突”。他身为党主席，希望未来能扮演起“承先启后”的角色，促成党内不同世代的理解与合作。

他强调，国民党不能再期待某一位英明领袖，作出所有决定；而是要结合众人之智，广纳各方意见。他将推动集体领导制，让决策更周延；接下来会广泛征询意见，循“世代合作、内造化、数位化”三大方向，以最快的速度组建团队。

江启臣也说，在党务人事布局上，整体的年轻化势在必行，但也会邀请对党务娴熟的前辈襄助，协助世代衔接与经验传承。在一定比例的职务上，将延揽有过民意基础的党员同志加入党务团队或决策平台。也会将“数位素养”视为人才任命的重要考量。