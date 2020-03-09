世卫专家：全世界都欠了武汉人民一份情

世界卫生组织（WHO）助理总干事、赴中考察负责人艾尔沃德（Bruce Aylward）近日在考察武汉后指出，武汉市民和防疫人员付出的努力以及表现出来的责任感，让他相当动容，并直言“我觉得全世界真的欠了武汉人民的情”。

据ETToday新闻云报道，艾尔沃德2月下旬曾率团在广州、武汉等地进行为期九天的考察，期间在武汉度过了36个小时。事后，艾尔沃德多次赞许中国采取的防疫措施，并对相关防疫机构、人员表达钦佩之情。

艾尔沃德近日接受中国央视专访时回忆，当时为了尽可能了解武汉的情况，专家团在武汉接触了很多第一线的防疫人员，除了体育馆改造的方舱医院，还采访了负责治疗的医生、在发烧门诊忙进忙出的护士，但不管和谁交谈，包括翻译人员、车站工作人员，都传达同一个讯息，就是“抗击疫情是我们的职责，必须要做的。”

艾尔沃德说，他这几周以来每晚都只睡两三个小时，但中国的同事们比他辛苦得多，“在中国考察的时候，每次坐飞机、火车、小巴士或面包车上，想找中国同事问点儿事，回头一看，却发现很多人在眯着眼睛休息，他们实在太累了，工作的强度大、时间长，所以他们要把握任何能补眠的机会。 ”

“我亲眼见证他们身上展现出来的一种巨大责任感，要保护自己的家庭、社区，甚至是让全世界远离疾病的侵害，让人动容。”

艾尔沃德也赞扬为了防疫而闭门不出的普通市民，“我对武汉人民和整个中国社会产生了深深的敬佩之情，那些连续几个礼拜把自己宅在家里的人，也是这次疫情中的英雄，我也见到了几位这样的普通人，他们说待在家里是分内之事，我觉得这样的想法对防疫起到了重要的影响。”

艾尔沃德认为，“我觉得全世界真的欠了武汉人民的情，我想让武汉人民知道，世界知道你们所做的贡献，我们正在跟世界分享你们的故事，你们正在做的事情非常重要，虽然现在我离开了中国，但我有一部份的心留在了那里。现在的武汉，让人难以不对它产生感情。”