携程高管自愿降薪 梁建章和孙洁本月开始零薪

携程集团首席执行官孙洁今天（9日）发布内部信称，集团高层将自愿降薪直至行业恢复，其中孙洁和携程联合创始人、董事局主席梁建章将不领薪水，公司高管层也提出自愿降薪，最低半薪。

据澎湃新闻报道，孙洁在内部信中指出，经历了保障消费者权益、帮扶产业链供应商为主的“战疫”第一阶段，上周开始，在线旅行服务公司携程已经进入“战疫”的第二阶段，联动数百个目的地、全产业链资源方共同启动了“旅游复兴V计划”。

不过，在对未来保有信心的同时，也要做好长期“战疫”的准备。梁建章和孙洁将带领集团高管作出表率：从本月开始，梁建章和孙洁开始零薪；公司高管层也提出自愿降薪，最低半薪，直至行业恢复；其他员工暂缓涨薪；服务部一线员工可正常调涨薪资。

孙洁表示，“短暂的韬光养晦是为了长远的厚积薄发。相信我们大家同心协力，很快会迎来旅游行业的再度蓬勃增长。”

此前的3月5日晚间，携程集团召开线上发布会，宣布将联合百余目的地、万家品牌共同投入10亿元“复苏基金”，启动“旅游复兴V计划”，旨在促进旅游消费，振兴以后旅游经济。

根据携程的介绍，“旅游复兴V计划”从3月开始启动，将持续2020年全年，在这个过程中，携程将联合数百目的地启动10亿元复苏基金，用于刺激旅游消费。其中，携程为即将到来的行业复苏期推出了一系列预售产品，将于3月首期上线，包括逾一万家酒店、逾一千条旅游线路、500多条航线、350多个景区，可在全年根据实际情况预约使用，价格在四至八折不等，并提供免费退改服务。

梁建章指，“旅行行业为全球贡献了超过10％的GDP。遗憾的是，在这次疫情中，旅行行业也是受损最严重的行业之一。”他说：“复兴计划是要在确保疫情防控到位的前提下，避免‘一刀切’，建立与疫情防控相适应的行业复苏秩序，推动逆境中的经济振兴。”