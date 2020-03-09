疫情致一季度全球贸易损失已达去年中美贸易纠纷总和

安联集团（Allianz）旗下贸易信用保险公司裕利安宜（Euler Hermes）发表报告预期，单单在今年第一季，因冠状病毒疫情引致的全球贸易损失已达去年全年由中美贸易纠纷产生的总和；对货品及服务贸易造成每季度3200亿美元（4433亿新元）的损失。

据路透社报道，报告称，在中美贸易纠纷下，去年全球贸易增长降至2009年以来的最低位（按年仅升1.2%），该行认为目前毒疫情是今年主要的贸易障碍。

根据该行测算，持续的封关措施以应对疫情，相当于令商品增加额外关税0.7个百分点，使今年首季全球的平税关税提高至6.5%。换句话说,单在一季度的贸易损失，已相当于去年全年因中美贸易纠纷所引致的损失金额，达3200亿美元。

在商品贸易方面，该行的估算只考虑了中国和意大利封城措施，以及其他国家的有限度限制措施。预期商业活动将在3、4月逐步恢复，并于5月底全速进行。因预期来自中国和欧洲的需求于4月底仍然受到明显的影响，估计全计总商品出口损失达1610亿美元。

在服务贸易方面，该行推算往来中国、意大利及欧洲之间的旅客将大幅减少，交通运输服务将大幅减慢。情况回到正常水平的过程将会非常渐进，全球旅游业及交通运输服务的损失料分别达1250亿美元及330亿美元。

报告称，这次贸易震荡已在前期的贸易指标中反映出来，显示今年首两季度将出现贸易衰退（贸易量分别按季跌2.5%及1%）。航运数据亦指向相同方向，国际航运公会(International Chamber of Shipping)估计疫情爆发使全球货柜运量减少35万个。根据欧盟委员会，过去四星期，自中国开出的货柜轮减少了49%。

此外，预计全球航运业吞吐量将下降20-25%，这将对港口码头业产生相应的影响。预期下半年可能出现V形复苏的情况，今年全年全球贸易预测增长0.4%。