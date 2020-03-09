应勇称赞武汉市民识大体顾大局 为“感恩论”灭火

中共武汉市委书记王忠林上周提出开展“感恩教育”引发舆论轩然大波后，湖北省委书记应勇和王忠林昨天（8日）走访基层时，分别肯定武汉市民对疫情防控的贡献，称赞他们“识大体、顾大局”，并表示衷心感谢。

受访专家分析，由官阶更高的应勇一同出面灭火，让武汉市民感受到他们是受到尊重，沸腾的舆情随之有所消退。

王忠林上周五（6日）晚提出要在武汉市民中深入开展“感恩教育”，“感恩总书记、感恩共产党、听党的话、跟党走，形成强大正能量”，随即在中国网络上掀起一片声讨声浪。

反对者认为，目前疫情何时结束尚无定论，市民因封城蒙受的损失难以估量，加上舆论追责之声此起彼伏，此时以“教育”的形式提出对执政者“感恩”，既不合时宜而且荒谬。

据《湖北日报》报道，应勇和湖北省长王晓东昨天“三八”国际妇女节在武汉，看望慰问抗疫一线妇女代表并视察环卫工作点。应勇期间高度赞誉武汉民众是“英雄的人民”，并指武汉封城后，“武汉人民识大体、顾大局……积极支持配合党委政府的各项防控措施，守望相助、同舟共济，全力以赴抗击疫情，展现了坚忍不拔的顽强意志和甘于奉献的牺牲精神，令人钦佩。”他并向武汉和湖北民众表示衷心感谢。

应勇也特别对湖北各级党员干部给予肯定，指他们以更大力度下沉基层、深入一线，倾听民声，将心比心、以心换心，认认真真、踏踏实实，为夺取疫情防控全面胜利作出更大努力。

王忠林同日走访慰问疫情防控一线下沉干部、社区工作者等时，也与应勇同声同调，指疫情发生以来，广大武汉市民克服诸多困难，识大体、顾大局，全力以赴支持配合疫情防控工作，“也正是在大家的共同努力、共同坚守下，武汉疫情防控工作出现了积极变化，市委、市政府对大家的付出和贡献表示衷心感谢。”

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强今天接受《联合早报》采访时说，舆情在“感恩论”提出后出现巨大反弹，令官方措手不及，应勇和王忠林昨天的讲话明显旨在灭火。

他说，应勇官阶比肇事的王忠林高，由他一同出面表态灭火，比较容易让民众接受官方的转弯。应勇的表态同时针对家中有难的平民百姓和两头受气的基层干部，起到“双安抚”的作用。