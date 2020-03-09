泰旅游局：中韩意等游客可考虑延迟旅行

泰国国家旅游局官网日前公布了冠状病毒高危传染区名单，分别为中国（包括香港和澳门）、韩国、意大利和伊朗。

据澎湃新闻报道，公告指出，泰国仍面临着由他国输入病例的风险，这样的举措是为了使卫生部能够有效地预防和控制疫情传播，并确保对该疾病进行有效的监控。

泰国国家旅游局建议，来自上述地区的游客如果认为疾控措施对出行不利，可以考虑延迟旅行计划，等待泰国卫生部涉及健康措施的进一步通告。

公告中并未明确限制对上述地区游客的入境限制，也未明确表示从上述地区入境的游客需隔离14天。不过，泰国国家旅游局上海办事处的客服人员表示，近期泰国曼谷的机场方面给出的消息或是需要隔离，不过泰国国家旅游局目前并未收到正式的文件。

泰国的移民局官网、疾病控制部门官网以及各机场官网均未明确发布高危传染去游客入境需要隔离的相关通知或消息。不过，泰国疾病控制部门在官网明显位置指出，公共卫生部门为了紧密监测国家以及国际情况，并且加强调查系统，已经把紧急行动中心（EOC）升级到三级（部门级别），即避免前往受影响地区。

值得一提的是，此前有外媒报道称，3月3日，泰国副总理兼卫生部长阿努霆在其个人的社交账号脸书上发文，并晒出卫生部通告文书显示，卫生部已经将几个国家定为传染疾病危险区，这几个国家分别是日本、德国、韩国、中国（含港澳台地区）、法国、新加坡、意大利和伊朗。阿努霆推文中表示，凡是去过上述几个国家的民众全部毫无例外需要自我隔离14天。

不过，据报道，阿努霆随后又删除了该条内容。当日，泰国国家移民局官方微博转发了上述报道并称：“不要信谣传谣，等候官宣哦！”