火神山援建者回乡被收隔离费 副镇长被免职

两名火神山援建者回乡时被收隔离费，其集中隔离费用证明图片在网上引起关注，中国湖北浠水县疫情防控指挥部昨（8日）回应指，该情况属实并为此深感愧疚，已将涉事副镇长免职。

据微信公众号“秀美浠水”消息，浠水县疫情防控指挥部昨日凌晨发布的通告，浠水县洗马镇参建“两山”医院人员岑某和王某于2月21日从武汉返浠，按照疫情防控相关要求，两人返浠后安排到县“不见不散”宾馆集中隔离点隔离14天。

两人在参建期间，中建三局已比照国家法定假日工资标准支付相关报酬。同时，中建三局另按照每人每天300元的标准发放隔离补贴费用，按照15天计算，每人共计发放4500元。洗马镇在两人隔离期间按照每人每天150元标准代收隔离期间食宿等费用，共计代收4200元，其他超出费用由镇政府承担，代收费用由武汉今润世家建筑劳务有限公司直接拨付到洗马镇会计服务中心。该隔离费用证明被放上网，引起网民关注。

据《北京青年报》报道，浠水县人民政府工作人员前天称，岑某等两人的隔离费用是由负责招募火神山援建工人的公司直接支付的。“这部分并不是他们援建火神山的工资，他们的工资是照样发到他们手上的，所有收到劳务公司的这笔费用需要开证明。”

同时，浠水县疫情防控指挥部的工作人员也指在浠水，集中隔离的人员确实需要自己支付隔离费，但如果确诊2019冠状病毒疾病，就不收隔离费。至于援建火神山工作者的隔离费，由相关单位补助，本人并不需要额外支付隔离费。

浠水县疫情防控指挥部的通告表示，洗马镇政府代收劳务公司隔离费用的情况是错误的，反映浠水县执行疫情防控政策不严、作风不实。对此，指挥部深感自责和愧疚。

另经排查，全县其他参加武汉“两山”医院建设的返乡隔离人员，没有向个人收取费用。

该笔代收费用已于3月7日上午退还劳务公司，相关人员也向当事人道歉。3月7日晚，经县委研究决定，对洗马镇负责隔离点工作的党委委员、副镇长马金安同志给予免职处理。