中国农业部称沙漠蝗入侵机率小 但会加密布设边境监测点

为加强国外沙漠蝗监测防控，中国农业部今日（9日）下发通知称，将加密布设边境地区监测站点至少29个，计划在3月底完成布点，4至8月则根据沙漠蝗发生季节开展观测。

据路透社报道，中国农业部的消息，农业农村部、海关总署、国家林草局联合印发“沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案”的通知并称，今年以来，沙漠蝗在东非、西南亚罕见暴发，对当地粮食和农业生产构成严重威胁，虽然专家分析认为，沙漠蝗迁飞入侵中国的机率很小，但仍须从底线思维和风险意识出发，统筹做好境内外蝗虫防治工作。

通知指出，要全面排查国内蝗情隐患，按照中等偏重发生程度，提升防治准备级别，做好1000到1200万亩防治准备；对2000万亩飞蝗孳生区进行全面排查。

通告指，总体目标是“两个努力确保”，努力确保境外沙漠蝗不迁入造成危害，努力确保国内蝗虫不暴发成灾，全力夺取小康之年粮食丰收，有效保障生态安全。具体目标为边境地区沙漠蝗迁入风险点监测覆盖率和应急防治处置率达到100%；国内飞蝗防治处置率达到90%，农牧区土蝗防治处置率达到80%，总体危害损失率控制在5%以内。

“手中有粮、心中不慌”，尽管眼下中国国内肺炎疫情仍在持续，但春耕生产不能耽误，中共中央疫情应对领导小组上周下发通知要求稳定春播粮食面积，分级分类尽快恢复春耕生产秩序，以县域为单位抓紧制定差异化防控措施，划小管控单元，不搞“一刀切”。