扎克伯格蝉联胡润80后白手起家富豪榜 黄峥张一鸣进前三

胡润研究院今天发布《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，面簿创始人扎克伯格连续第五年蝉联该榜单首富，拼多多的黄峥和字节跳动的张一鸣则排名第二和三。

据中国证券报报道，胡润研究院发布《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，统计了全球40岁以下（含40岁）且白手起家的10亿美元（约13.8亿新元）企业家，财富计算截止日期为今年1月31日。

胡润研究院在全球共找到53位符合上述要求的企业家，比去年多七位，中美两国占了约七成。其中，中国增加三人达到19人，美国减少一人，但仍然以20人排名第一。这53位企业家平均年龄为37岁，平均财富364亿元（人民币，下同，约72.5亿新元）。

35岁的扎克伯格财富增长500亿元，以5900亿元连续第五年成为全球80后白手起家首富。前三名中，有两名中国人，其中拼多多创始人、40岁的黄峥财富增长20%，以1260亿元排名第二，并蝉联中国80后白手起家首富。

创造第一个10亿美元所花时间，黄峥仅用两年，而滴滴出行创始人程维用时三年、扎克伯格花了四年，字节跳动创始人张一鸣用时五年。

37岁的张一鸣则以970亿元排名上升一位至全球第三。胡润研究院称，字节跳动是全球第二大最有价值的独角兽，估值5000亿元，位居蚂蚁金服之后（根据《2019胡润全球独角兽榜》）。去年6月，字节跳动向体育内容社区虎扑投资12.6亿元，持股30%。今年因疫情导致院线贺岁档受挫，字节跳动通过旗下抖音、今日头条及西瓜视频等平台，出资超过六亿元与欢喜传媒合作线上首发电影《囧妈》，成功拓展影视业务发展渠道。

值得关注的是，字节跳动被称为APP工厂，旗下拥有今日头条、抖音、西瓜等多个流量平台。继去年推出头条搜索攻入百度腹地之后，字节跳动正式杀入腾讯和网易核心领域，即游戏板块。3月6日，字节跳动旗下公司的《战斗少女跑酷》获批，这是字节跳动获批的首个游戏版号。

此外，前10名中有四位来自中国，除了黄峥和张一鸣以外，好未来的张邦鑫以及大疆的汪滔也进入前10。爱彼迎平台的三位联合创始人都以330亿元的财富进入前10名。前10名门槛为330亿元，低于去年的440亿元。

榜单也显示，好未来创始人、39岁的张邦鑫财富翻了一番，以730亿元重回前十，并成为全球教育首富；大疆创始人、40岁的汪滔以480亿元位列第九；快手创始人、38岁的宿华财富增长32%，达200亿元，排名第二十。

53位符合条件的企业家中，也有14位35岁以下（含35岁）的白手起家10亿美元企业家，四位90后上榜。胡润表示：“新兴产业和新的社交方式给这些年轻企业家提供了挣钱的机会。很难想到40岁以下白手起家企业家的榜单上有四个90后，其中一个还是95后。”

榜单上最年轻的为社交媒体和真人秀明星凯莉·詹娜（Kylie Jenner），22岁的她以75亿元的财富，成为榜上最年轻的企业家，也是榜单上仅有的两名女性之一。另一名女性是娱乐投资集团汉鼎宇佑的吴艳

从居住地城市来看，北京增加两人，与拥有11人的旧金山平起平坐。印度的班加罗尔升至第三名。此外，上海和深圳分别有三人。

从行业来看，电子商务和社交媒体创造了最多的80后10亿美元企业家，分别有八人和七人上榜；其次是共享经济和网络游戏。

榜单显示，今年有18位新面孔，其中八位来自中国，四位来自印度，三位来自美国。新人中包括快手创始人程一笑和美团点评联合创始人穆荣均。

不过，比特大陆联合创始人、34岁的吴忌寒落榜，成为落榜的10人之一。对于落榜原因，胡润研究院称，联合创始人之间矛盾爆发，公司估值下降。

根据胡润研究院统计，做慈善是全球少壮派白手起家富豪都在做的事情之一。其中，马克·扎克伯格在2015年承诺将捐出99%的财富给公益事业，并自那以后已经捐出近700亿元。

从中国来看，胡润研究院称，2019冠状病毒疫情期间80后企业家积极捐赠。张一鸣的字节跳动向中国红十字基金会捐赠设立抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控医务人员人道救助专项基金，基金总额目前增至3.91亿元，张一鸣个人就捐赠了1亿元；穆荣均的美团点评捐赠2亿元，设立专项公益基金，支持服务医护人员；黄峥的拼多多捐赠1亿元与浙江大学联合成立“病毒感染性疾病防控专项基金”；张邦鑫的好未来设立1亿元抗击疫情专项基金，其中捐赠给武汉市慈善总会2000万元，8000万元用于教育专项；宿华的快手科技向武汉市政府捐赠1亿元。