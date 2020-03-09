深圳拟立法禁食狗肉 有企业称吃狗肉是“文化自信”

深圳市欲立法禁食狗肉的消息，让远在1600多公里外的一家江苏企业坐不住了，该企业甚至称吃狗肉是“文化自信”。

据第一财经报道，这家名为“沛县樊哙狗肉制品有限公司”的企业8日在其微信公众号上称：食用狗肉是文化自信的突出表现；炒作猫猫狗狗，拟立法禁食狗肉，是对几千年中国饮食文化的否定；禁食狗肉的草案是为极端爱狗者单独立法，并没有广泛的民意基础。该公众号同时公布了一份关于禁食狗肉不宜立法的建议。

《深圳经济特区全面禁止食用野生动物条例（草案征求意见稿）》2月25日对外公布。深圳市人大常委会法工委表示，立法全面禁止食用野生动物，是为了适应防控重大公共卫生风险的需要、促进人与自然和谐共生的需要以及打造城市文明典范的需要。深圳应当坚持对标国际先进法律和饮食文化，建立健全与国际接轨的公共卫生安全防控和野生动物保护法律制度，通过最严的立法推动公众养成健康卫生理念和文明饮食习惯，体现“先行示范”的责任担当。

在征求意见稿的说明中，深圳市人大常委会法工委表示，人类长期以来有喂养猫狗等动物作为宠物的习惯，宠物与人类建立起比其他动物更为亲近的关系，禁止食用宠物动物是人类文明的共识，宠物也应当列入禁止食用的范围。

而一旦深圳市立法通过上述条例，各地也可能会效仿禁食狗肉。这正是狗肉生产企业最担心的。

沛县樊哙狗肉制品有限公司在上述公众号上称，不能把不属于野生动物范围的家畜也纳入其中甚至无限扩大化；国家食品安全法的法规中并没有把狗列入禁食范围，规范养殖、检疫、食用狗肉全部符合食品安全法的要求，某市自行其是另搞一套与国家政策规定抵触，于国于民无益；在我国还从来没有因为吃狗肉而发生过任何疫情；禁食狗肉破坏了食用犬产业链。

据该企业网站介绍，沛县樊哙狗肉制品有限公司是集狗肉加工、开发、科研、于一体的大型综合性企业。创建于1994年，占地30亩，总投资800万元。基地现存栏肉狗及名犬1000多条，年出栏10000多条，年加工“樊将军”“樊哙”牌鼋汁狗肉300多吨。该公司总经理为樊宪涛。