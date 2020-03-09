受油价暴跌与疫情打击 中国股市与全球股一道“跳水”

中国股市今天（9日）大跌，业内人士分析，这是因投资者担忧全球冠状病毒疫情对经济的冲击，加之油市暴跌引起全球金融市场动荡。

据路透社报道，沪深300指数跌3.4%，收报3,997.13点；沪综指跌3.0%，收报2,943.29点。大盘全面下滑，材料类股和消费类股领跌。外资今日通过沪港通抛售A股规模超过120亿元人民币（人民币，24亿新元）。

不过与其他股市相较，中国股市跌幅相对有限，受助于中国新增病例减少，以及预期当局将进一步提出政策援助措施支撑经济。

“全球新冠病毒疫情扩散疑虑挥之不去，在此同时油价大跌也反映对全球经济动能的担忧，”华创证券分析师表示。他补充称：“中国拥有更多的财政政策空间来缓解疫情的冲击，这也是A股表现相对强劲的原因，因全球央行一连串的降息对资本市场及经济的影响可能有限。”

分析师也指出，人民币持坚，加上中美间的利差处于历史高位，都协助提振中国资产的魅力。

冠状病毒新增病例持续减少，令人乐观预期中国疫情已经受控。在此同时表现欠佳的经济数据强化了当局将采取更多措施救经济的预期。

因春节淡季叠加疫情冲击，中国1-2月进出口同比增速双双下滑，其中出口超预期大幅降至去年2月来最低，进口则因民生消费、防控物资等强大内需的支撑跌幅较小。分析师们认为，随着国内疫情边际转好、复工复产持续推进，中国进出口逐渐呈现恢复性增长，但整体形势依然严峻。

霸菱大中华投资主管表示：“A股市场仍很大程度受到本地因素影响。本地投资人认为最坏状况已经过去，政府将放宽财政及货币政策，协助国内经济复苏。”