港警查获数个爆炸装置、2.6吨化学物品 共捕17人

香港1月下旬至2月初，在明爱医院、深圳湾口岸等地接连发生爆炸品案，警方前两天检获三个炸弹半制品、三个爆炸装置和2.6吨化学物品，共拘捕17人。

据香港01报道，香港警方有组织罪案及三合会调查科（O记）调查案件多时，前天晚上11时至昨天凌晨1时，持法庭手令突击搜查22个地点，包括大埔、油塘、大角咀等，合共拘捕12名男子和五名女子，相信属同一犯罪团伙。他们年龄介于21至53岁，涉嫌“串谋导致相当可能会危害生命或财产的爆炸”。

李桂华指，1月底至2月初发生一连串炸弹案件，包括1月27日明爱医院、1月28日深圳湾口岸及2月2日在罗湖火车站月台的案件。三案的共同点是有炸药及遥控装置，案发前后在社交平台有组织承认责任，称为了迫令港府回应封关要求而放置爆炸品。

O记高级警司李桂华透露，警方在必发街一栋商业楼宇中，在三单位内发现物品。当中一个单位发现三个土制炸弹的半制成品，每个炸弹内有约1.5公斤炸药，另有三个未连上的爆炸装置，一旦连上具有爆炸威力，并有遥控装置；另一单位也发现一批物品，相信用于制造及储存预制品，一共有约2.6吨化学物品，当中有来自爆竹的“黑火药”，以及化学材料如硝酸盐混合品、硫磺、镁粉、钠，相信用于制作土制炸药。另检获六樽通渠水及60支电子火柴。

李桂华指出，规模炸药及物品储存在商业楼宇，对大厦住客的危险性相当大，批评犯人罔顾公共安全，尤其半制成品相当不稳定，遇热或火会爆炸，后果不堪设想，威力更可能催毁物品，批评犯人行为不负责任。

警方初步相信被捕人士属同一团伙，正了解炸弹原材料的来源及运输方法，目前仍有在逃人士。李桂华又指，相信三个半制成品会在公众活动内使用，他提醒参加公众活动人士要格外小心，由于土制炸弹以遥控装置，而且不稳定，难以控制爆炸时间，即使犯人声称不是针对示威人士，但可能在其他时间造成伤亡。

O记高级警司李桂华指，警员在大埔一单位进行搜查行动时多次遇阻，包括区议员拍门要求入屋，以及有人召消防员指有人被困单位、打破消防钟、逐层楼按电梯等，致电梯停止运作，试图阻碍警员离开。李桂华希望巿民反思，有关行为是否尽责市民、议员应做的事。

爆炸品处理课高级主任司马伟德表示，暴力团伙为了达成政治目的而放置爆炸，过去月内见到多个土制具爆炸性炸弹，包括TATP（三过氧化三丙酮）、HMTD（六亚甲基三过氧化二胺）、ANFO（硝油炸弹），常被世界各地的恐怖份子使用。他续指，昨晚警方破获炸弹工厂，发现大量物品，包括可被使用的遥控装置、炸药，以及大量可用于制作更多炸药的化学品，他批评犯人罔顾安全。