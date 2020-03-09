西安离婚预约爆满 有人刚离婚又去复婚

中国陕西西安市自复工以来，多个婚姻登记处离婚预约天天爆满，截至3月5日，离婚预约已经排号排到了18日，更有人刚离婚又去复婚。

据《华商报》报道，西安市17个婚姻登记处3月2日起已正常上班，并逐步恢复婚姻登记办理工作。有工作人员指，根据民政部的要求，在疫情防控期间，西安市婚姻登记办理工作实行“网上预约、错峰登记”制度，婚姻登记办理全部实行网上预约，按照先预约后办理的程序进行。

各区登记处根据办理时间，限制结婚和离婚名额，比如雁塔区民政局婚姻登记处有17对结婚名额，五对离婚名额，高新区则有11对结婚名额、四对离婚名额。

碑林区民政局婚姻登记处离婚名额上限达14对，但3月5日当天就有14对预约离婚，据悉前一天的离婚预约也是满的。工作人员王女士说，“以往每年在过年和高考之后，会出现离婚小高峰，今年受疫情影响，许多夫妻在家整整一个月，容易产生矛盾，加上之前因为疫情业务一直无法开展，所以这几天，明显能感觉到办理离婚的人数激增。”

和碑林区情况类似，雁塔区民政局婚姻登记处这两天预约离婚的人数也是天天爆满，工作人员韩女士指，疫情期间，前来办理的市民都需要经过扫码、测温等环节，每一对办完之后，还需要做消杀工作，根据办理时间的测算，每天接受的预约是22对左右。该登记处离婚名额仅五对，韩女士说，这几天离婚预约是每天爆满的，而且离婚预约已经排号排到了18日，“的确是出现了一个小高峰”。

高新区目前则可以办理七天内的婚姻登记预约，根据预约的情况，3月5日在内，之后七天的结婚、离婚都已约满。工作人员孙女士说：“预约业务开展以来，每天都是预约满员的情况。”

谈及离婚人数显著增长的原因，雁塔区工作人员韩女士说：“一部分是因为前段时间积压了一些存量，还有一部分就是受疫情影响，在家里时间太久，夫妻间产生矛盾，冲动离婚。我们实际办理中也遇到一部分人，网上预约了离婚，到电话联系时，又说不离了。我们还是希望大家慎重再慎重，不要因为一时冲动，造成一生的遗憾。”

更有夫妻刚办理完离婚申请后马上改变心意，又办理复婚手续。碑林区婚姻登记处的王女士说，本月5日该登记处就有一对年轻人来办理离婚业务，两个人到登记处时还是笑呵呵的，男孩问女孩“到底办不办”，女孩回“你说办就办呗”。

王女士见状便劝两人不要冲动离婚，两人犹豫后还是决定办理手续。“没想到就在离婚证都要打印好的时候，俩人又后悔了，问能不能不离了？这时候离婚手续基本已经办好了，只能让他们去办理复婚了。”

除了离婚登记外，也有不少情侣选择在这期间结婚。王女士指，自复工以来，预约办理的人逐渐多了起来，3月5日结婚预约达28对。

