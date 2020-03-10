第二批湖北返台包机露曙光 华航东航共载470人返台

滞留湖北台胞的第二批包机露曙光，相关人士昨天（9日）透露，经过两岸协商，决定今天分别派出华航、东航，载送共470名台胞返台。

据联合新闻网报道，这470名台胞中，包括指挥中心先前提供121名极需返台人员名单，以及老弱妇孺和要回台上学的子女，这些人散布在武汉与周边共八个地级市，都已先做好核酸检测，今天下午1时会到武汉机场集合。

相关人士指出，华航会先在台湾搭载两批检疫人员飞到武汉，然后下午5时从武汉起飞，载送235名台胞返台；接着是晚上8时再由东航执飞，载送235名台胞回台，两架包机预计今天晚间8时30分及明天凌晨0时30分抵达桃园机场，先在机坪检疫，再后送检疫所。

至于剩下600多名台胞何时返台，相关人士表示，待指挥中心决定。

不少滞留在湖北的台湾人，昨晚纷纷在微信群里指出，已接到当地台办电话通知，今天要前往武汉机场集合。

一位滞留武汉的台湾人江先生表示，周遭不少台湾人3日傍晚接到中共中央台湾工作办公室通知，表示会有人上门，带着台胞一起到医院，或是做当地酒店核酸检测，“我还特地问台办，这是否是回台登机前的预作准备，台办只说“等通知、别漏接电话”，但回家后还是打包行李，没想到真的可以回家了。”

中央流行疫情指挥中心回应表示，具体细节于今天下午的记者会说明。

据悉，共有1235名台湾人滞留湖北，有247人于2月3日乘坐包机返台。此前有报道指，第一批包机因发现一名确诊病例，以及机上乘客不符先前协商的弱势优先、有大陆配偶等争议，使得后续包机难以持续进行。