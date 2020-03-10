泉州酒店坍塌18人遇难 昨夜救出被困52小时母子

福建泉州酒店坍塌事故，截至今天上午（10日）8时许，现场搜救出受困人员61人，正在搜救的还有10人。遇难人数已达18人。

据人民日报报道，今天上午8时27分、8时38分，厦门市消防救援人员在现场救出一名小男孩和一名小女孩，生命体征尚需确认。截至8时40分，现场搜救出受困人员61人，正在搜救的还有10人，被困超过60小时。

事故遇难人数目前已达18人，其中16人救出时无生命体征，两人送院抢救无效死亡。

另据中新网报道，获救的人员中包括一对被困逾52小时的母子。

昨晚8时许，消防救援人员用生命探测仪探测到有生命迹象，并通过喊话及敲击的方式进一步确认，通过与其对话，确认被困人员位置。

由于被困人员的区域被钢构件、楼板层层埋压，且被压超过48个小时，周围情况不明，为避免给被困人员造成二次伤害，只能用手工器械及徒手清理木板、砖块、钢筋等障碍物，开辟救援通道。

救援过程中，救援人员多次与被困人员对话，确定被困人员被压在沙发下面。救援人员还不定时利用蛇眼生命探测仪观察被困人员被困区域内部情况，并根据情况调整作战策略。

随着救援不断深入，救援难度越来越大，消防救援人员只能单人作业，并用跪或卧的形式清理障碍。经过三小时的救援，救援人员开辟出一条生命通道，救出母子。