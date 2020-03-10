中国2月CPI同比上涨5.2%符合预期

中国居民消费价格指数（CPI）今年2月同比上涨5.2%，符合市场预期。

中国国家统计局今天发布数据，2月CPI同比上涨5.2%，较上月回落0.2个百分点，环比则上涨0.8%。

其中，食品价格上涨21.9%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格上涨7.9%，服务价格上涨0.6%。1至2月平均，CPI比去年同期上涨5.3%。

2月份CPI环比上涨0.8%，其中食品价格上涨4.3%，非食品价格下降0.2%；消费品价格上涨1.4%，服务价格下降0.2%。

以各类商品及服务价格同比变动情况来看，食品烟酒类价格同比上涨幅度最大，达16.0%，影响CPI上涨约4.84个百分点。

食品中，除了鲜果价格以外，其他食品类价格均出现升幅。

其中，畜肉类价格上涨87.6%，影响CPI上涨约3.85个百分点，其中猪肉价格上涨135.2%，影响CPI上涨约3.19个百分点；鲜菜价格上涨10.9%，影响CPI上涨约0.33个百分点。

中国国家统计局城市司司长赵茂宏解读说，食品价格上涨较多的主要原因，从供给方面看，主要是各地不同程度地实施了交通运输管控措施，部分地区物流不畅；人力短缺造成物资配送难度加大，成本有所上升；部分企业和市场延期开工开市，一些产品生产和供给受到影响，难以及时满足市场需要。

从需求方面看，受“居家”要求与“避险”心理等因素影响，有的居民出现囤购行为，部分地区出现抢购方便面、肉制品和速冻食品等易储食品现象，甚至波及到其他食品，助推价格上涨。

以环比变动情况来看，食品烟酒类价格环比上涨3.0%，影响CPI上涨约0.99个百分点。

食品中，除了蛋类以外，其他食品类价格均出现增幅。

其中，鲜菜价格上涨9.5%，影响CPI上涨约0.28个百分点；畜肉类价格上涨7.1%，影响CPI上涨约0.53个百分点，其中猪肉价格上涨9.3%，影响CPI上涨约0.45个百分点。