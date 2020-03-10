中国企业成功收购英国钢铁公司

中国钢铁公司敬业集团完成对英国钢铁公司（British Steel）的收购程序，其交割仪式昨日（9日）在英国斯肯索普市举行，此项合作被英国媒体称为英国炼钢业的“新篇章”。

据中新社报道，英国钢铁公司是英国第二大钢铁制造商，于2019年5月宣布破产，被英国破产服务局（UK Insolvency Service）接管。该公司拥有肯索普（Scunthorpe）、提赛德（Teesside）和斯金宁罗夫（Skinningrove）钢铁厂，以及位于坎布里亚的工程业务和约5000名员工。

坐落于中国河北省的敬业集团出价5000万英镑（约9057万新元）收购了英国钢铁公司，将在未来10年投资约12亿英镑，用于升级工厂管理和机器设备。

据报道，英国商业、能源和产业战略大臣夏尔马（Alok Sharma）、中国驻英国大使刘晓明、中国河北敬业集团董事长李赶坡等出席了交割仪式。

夏尔马表示，此项合作将挽救斯肯索普和提赛德钢铁厂3000多个工作岗位，并将促进这些钢铁厂的现代化转型升级。

敬业集团总经理李慧明说：“这些钢铁厂员工曾让企业闻名世界。我在这些钢铁厂待的时间越长，就越相信这些钢铁厂及其员工将拥有成功的未来”。

自去年5月以来，英国政府一直在为英国钢铁公司寻找买家。去年11月，在与一家土耳其竞标者之间的谈判破裂后，向敬业集团伸出了橄榄枝。

据悉，敬业集团2019年在全中国500强企业名列217位，连续十年在石家庄市企业中排名第一。