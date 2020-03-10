习近平抵武汉考察疫情防控 首站考察火神山医院

中国国家主席习近平今天（10日）上午乘飞机抵达湖北省武汉市，考察湖北和武汉冠病疫情防控工作。他抵达后首站前往火神山医院，看望慰问患者和医务工作者。

这是习近平第一次亲自到重灾区武汉考察，此举是中国认为冠状病毒疾病疫情已经受控，抗疫进入收官的强烈信号。这也预示着，武汉市与周边城市“解封”的日子不远了。武汉市在疫情中设立的14家方舱医院，目前只剩下一家还在运营，预计也会在今天完成使命“休舱”。

据中国央视新闻报道，习近平今天上午乘飞机抵达武汉市，考察湖北和武汉新冠肺炎疫情防控工作，看望慰问奋战在一线的广大医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。

报道称，习近平一下飞机就专程前往火神山医院，了解医院建设运行、患者收治、医务人员防护保障、科研攻关等情况，亲切看望正在接受治疗的患者，关心慰问日夜奋战在抗击疫情第一线的医务工作者，勉励大家坚定信心，战胜疫情。

自2019冠状病毒疫情爆发以来，中共高层指导防疫抗疫工作一直被聚焦。其中，习近平的行程最受关注。

习近平此前在北京会见世卫总干事谭德塞时称，“这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署。”

疫情爆发后，习近平先后于1月10日和2月2日，分别在北京的社区和科研机构考察，其余与防疫工作相关的公开行程均不属第一线。

中国冠病疫情趋势目前持续缓和。据中国卫健委最新数据，截至3月9日24时，中国大陆境内新增确诊病例19例，新增死亡17例。新增病例中有17例出自湖北武汉，其余两例为境外输入。

中国全国现有确诊病例17721例，累计治愈出院病例59897例，累计死亡病例3136例，累计报告确诊病例80754例，现有疑似病例349例。