湖北医生在家猝死未认定工伤决定被撤销

中国湖北一名疫情期间接诊超三千人的门诊医生上个月在家中去世，被认定为非工伤后引发舆论关注，当地有关政府机构7日推翻该决定，予以认定为工伤。

据《法制日报》报道，去世的医生刘文雄是湖北省仙桃市三伏潭镇卫生院的一名门诊内科医生。今年50岁的他在2月13日凌晨，出现了胸痛、气喘等症状，因急救无效不幸离世。《居民死亡医学证明（推断）书》显示的诊断死亡原因为“急性心肌梗死”。

针对刘文雄的死亡案例，仙桃市人力资源和社会保障局隔天出具的《不予认定工伤决定书》，认为刘文雄并未承担一线防疫值班任务，工作时间相对固定、上下班规律，且突发疾病的时间是凌晨，地点是自己家中，不符合在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害应当认定工伤的情形；此外，心肌梗死亦不属于规定的职业病范畴，因此不认定为工伤。

不过，刘文雄的家人指，刘文雄春节并未放假，即使回到家，在家都有电话接诊等工作。

“虽然不是牺牲在工作时间和工作场所，但这段时期他的工作时间及工作场所已延及居家，符合《工伤保险条例》相关规定的认定条件。”

据报道，实际上仙桃市卫生健康委员会在1月22日发布了紧急通知，要求各医疗卫生单位“全面启动战时值班备勤机制，全体人员取消春节休假，按作息时间正常上班，严格落实24小时值班值守制度”。

此外，刘文雄的家人认为，不排除刘文雄具有因感染2019冠状病毒疾病而死亡的可能性，应考虑适用人力资源和社会保障部、财政部、国家卫生健康委员会下发的《关于因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的医护及相关工作人员有关保障问题的通知》。

刘文雄生前所在单位三伏潭镇卫生院也认为，刘文雄是在疫情防控“战时状态”期间死亡，不应机械认定工作时间及工作地点，或机械理解法律条款。刘文雄的病发死亡系超时间超负荷在岗工作导致，应当认定为工伤。

三伏潭镇卫生院因此在2月27日向仙桃市人民政府申请复议，由仙桃市司法局作为仙桃市政府的行政复议机构。

仙桃市政府查明，三伏潭镇卫生院在1月24日成立发热门诊专家指导组，刘文雄担任副组长并负责日常工作，除本职工作外还参与发热病人的诊治工作。1月12日至2月12日，刘文雄共诊治内科门诊病人3506人次，其中一般发热病人670人次。

防疫期间，医院还将刘文雄电话号码在发热门诊对外公布，刘文雄确实存在休息时间通过电话、微信接受病人问诊的情况。值得注意的是，仙桃市政府还认定了刘文雄带病上班的事实：2020年1月30日因右胸疼痛，并伴随胸闷、气喘等症状，由所在医院派车送至仙桃第一人民医院检查，检查回来后，刘文雄一直带病坚持正常上班，直到突发疾病去世。

仙桃市政府认为，虽然死亡时间是13日凌晨，但发病时间是在12日下班后，应综合考虑疫情期间的工作情形，可以认定其死亡属在工作时间、工作岗位上突发疾病经抢救无效死亡的情形，符合《工伤保险条例》第十五条第一款第（一）项“视同工伤”的情形。

《仙桃市人民政府行政复议决定书》指，“刘文雄的工伤认定应综合考虑抗疫特殊时期的工作情形，不应机械的界定‘工作时间’和‘工作岗位’。”

仙桃市政府随即撤销了仙桃市人社局此前作出的《不予认定工伤决定书》，并责令其在60日内重新作出决定。仙桃市人社局3月7日作出决定，对刘文雄在防疫备勤过程中突发疾病经抢救无效死亡，予以认定（或视同）为工伤。

“事情终于尘埃落定，希望可以告慰父亲的在天之灵，也请大家放心。”刘文雄儿子刘航在朋友圈发文说。