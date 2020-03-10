习近平飞抵武汉考察 分析：展示“战役”胜利姿态

王纬温、陈婧报道

中共总书记、中国国家主席习近平今早（10日）飞抵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重灾区武汉市，考察湖北和武汉疫情防控工作。这是疫情今年1月下旬恶化以及武汉1月23日凌晨宣布封城后，习近平首次亲自到武汉考察。

受访专家认为，习近平亲身抵达武汉，是中国超过一个月全力抗疫走向收官的最明确信号，展示中国在这场“战疫”中取得胜利的姿态。下一步，武汉等湖北城市应该着手制定稳妥的逐步“解封”方案，但这不意味着武汉会马上解除封城。

综合新华社、央视新闻报道，习近平今天上午乘飞机抵达湖北省武汉市，考察湖北和武汉疫情防控工作，看望慰问一线广大医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。

他一下飞机就专程前往火神山医院，了解医院建设运行、患者收治、医务人员防护保障、科研攻关等情况，亲切看望正在接受治疗的患者，关心慰问日夜奋战在抗击疫情第一线的医务工作者，勉励大家坚定信心，战胜疫情。

一名不愿具名的北京疾控专家今天接受《联合早报》采访时解读，习近平到访武汉，显示武汉疫情处于控制得比较好的状态，“难关看起来在武汉市已经度过。”

该专家说，中国总体疫情目前趋缓，最高领导人到访武汉，“表达中国的疫情是在取得胜利，是在可控范围内，给大家信心。也是一种宣告胜利的姿态。”

但该专家也指出，武汉现在仍有1万8136人尚未治愈出院，习近平到访不意味着封城令取消在即。疫情在国际上也还在继续蔓延，疫情“倒灌”的风险仍在，中国不可能独善其身。

湖北全省昨天新增17起冠病确诊病例，均来自武汉。北京航空航天大学公共管理学院教授任建明受访时向《联合早报》指出，实现“零新增”的湖北其他城市，已初步具备解封条件，包括武汉在内的各市领导班子现在就应行动起来，制定完善的解封方案。

任建明建议湖北各地分批分时段逐步解封。首先让那些滞留当地多时、身体健康的外地居民出城返乡，再推动重要建设项目复工复产，并尽快解除小区封闭式管理，让居民可外出采购物资。

武汉封城后，中共政治局常委级别领导人上次到当地访问是1月27日，中国国务院总理李克强当天赴武汉指导防疫工作。

李克强期间前往武汉收治和确诊患者最多的金银潭医院，与病房里工作的医务人员视频连线。他当时也走访当地超市，以及还在建设中、后来用于集中收治冠病患者的火神山临时医院工地。

截至今天凌晨零时，武汉市已有4万9965人确诊、2404病亡，其他数百万市民也在封城令下受到不同程度的严格与长时间的活动限制。