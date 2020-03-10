美军侦察机将北斗作为GPS的备用系统

美军侦察机将北斗导航系统作为环球定位系统装置（GPS）的备用系统，专家指就算美军使用北斗，中国也未必能够侦察到美军使用的晶片。

据《南华早报》报道，美国空军空战司令部指挥官霍尔姆斯（Chief James Holmes）透露，美国U-2蛟龙夫人侦察机的飞行员佩戴的手表，含有可让他们连接北斗卫星导航系统的晶片。

一名美国空军上将指，美军侦察机将北斗、欧盟的伽利略和俄罗斯的格洛纳斯导航系统，当作GPS的备用系统。霍尔姆斯指，这确保即使GPS因人为原因故障，美军仍有后备方案。

军事分析师周晨明（译名）说，因为北斗是个开放系统，所以用户能轻易把它置入晶片，连接到系统。

不过，周晨明说，北京不太有可能侦察或追踪到蛟龙夫人侦察机飞行员手表内的北斗晶片。“若要实时追踪，需要安装特制的转发器，比如船只自动识别系统（Automatic Identification System）所使用的转发器，这不会出现在一个简单的晶片内。”

另外，周晨明指，北斗把自己定位为全球商业导航服务供应商，并且不控制卫星发出的信号，反观由美国空军运营的GPS，有时会限制商业用户所能使用的服务。

此外，据报道，最新的卫星一旦启动，北斗的定位精确度将达10厘米，比GPS还少了20厘米。北斗与GPS另一个不同之处为，北斗系统内置入了短信服务，让用户之间可以通信。

另据悉，截至2017年，约2200万辆交通工具和五万艘船已安装北斗系统。

据早前的报道，北斗是中国独立自主建设的一个卫星导航系统，主要是为了替代中国人民解放军此前使用的GPS。

第一代北斗系统自2000年开始使用，提供区域定位服务，2015年开始建设第三代北斗系统（北斗三号），进行全球卫星组网。按照计划，北斗三号系统在2018年覆盖“一带一路”国家，2020年完成建设提供全球定位服务，2035年建成以北斗为核心的综合定位、导航、授时体系。