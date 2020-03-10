路透：黑石拟斥资40亿美元将SOHO中国私有化

路透社消息指，美国私募基金公司黑石集团正进行排他性谈判，打算斥资40亿美元（约55.4亿新元）将SOHO中国私有化，这是黑石迄今在中国市场的最大投资。

据路透社报道，黑石在2月初与香港上市的SOHO中国展开排他性谈判，了解情况的消息人士称，黑石提出以每股六港元（约1.07新元）的价格将SOHO中国私有化。

这一报价较SOHO中国1月平均股价3.03港元（约0.54新元）溢价近100%。据报道，该股周一收盘报2.98港元（约0.53新元）。

消息人士称，SOHO中国私有化细节预计将在未来几周内敲定。

SOHO中国是一家高端写字楼开发商，由潘石屹和他的妻子张欣于1995年创立。由于未获得对媒体表态的授权，消息人士拒绝透露身份。

消息人士指，黑石还将接管SOHO中国的债务。中期报告显示，截至2019年6月底其债务规模为326.8亿元人民币（约65.3亿新元）

此举表明尽管中国面临房地产市场疲软和经济放缓，但黑石对中国经济有信心。黑石长期以来都是专业的房地产市场投资者，该公司9月募集了205亿美元（约284亿新元），成立全球最大的房地产基金。2018年，该公司为其在亚洲最大的房地产基金筹集了71亿美元（约98亿新元）。

中国写字楼租赁行业料因新冠疫情而承压，但调查显示，截至目前大多数投资者预计该行业将迅速反弹。

SOHO中国2019年中期报告显示，截至去年6月底，SOHO中国的投资房地产价值为87.8亿美元（约121.7新元）。

SOHO中国去年开始出售优质商业房地产资产，因其创始人希望将业务重点转向海外市场。所出售的资产中，包括位于北京和上海的八处写字楼项目。据第二位消息人士称，黑石是买家之一。

两位消息人士均表示，收购该公司比单独收购其资产更简单，而且为黑石完成交易提供更大的确定性。

第二位消息人士说，潘石屹和张欣持有SOHO中国63.93%股权，与黑石达成协议后，两人打算保有小部分股份。

黑石不予置评，SOHO中国尚未回覆置评请求。

据报道，SOHO中国2012年宣布改变业务模式，从“开发销售”转向“开发持有”，以通过租赁业务维持更加稳定的收入流，而不是仰赖地产销售，但此举已导致净利润下滑。SOHO中国2019年上半年净利5.65亿人民币（约1.13亿新元），较上年同期减少48%。

黑石在中国的房地产投资项目，包括以12.5亿美元（约17.3新元）对上海丰树商业城和上海怡丰城的投资。