美商会调查：在华美企获利空间疫情前已压缩

周二（10日）公布的一项企业调查显示，在中国运营的美国企业去年的处境已愈发艰难，因为经济增长放缓和贸易紧张局势压缩获利空间，之后爆发的冠状病毒疫情更是增添这些企业的担忧。

据路透社报道，美国商会3月调查的372家成员中，超过五分之一的企业2019年营收下降，2017年这一比例为7%。

根据这项去年进行的调查显示，略超过60%的企业称他们的业务能够获利，这一比例为近20年来最低。

“抗击新冠疫情的行动、持续的双边谈判以及中国经济放缓，给商业环境带来挑战，”美国商会主席Greg Gilligan在和调查一起公布的声明中称。

美国和中国在1月份签署了第一阶段贸易协议，缓解了世界上两个最大经济体之间的贸易紧张关系，但是新冠病毒疫情的爆发使人们对经济快速复苏的希望破灭了。

超过三分之一的受访者表示，他们正在推迟或可能在2020年减少在中国的投资。近四分之一的公司表示，他们预计他们的市场今年不会增长。

商会在2月进行的一项调查中，约有10%的受访者表示，他们每天因疫情影响而至少损失100万元（人民币，20万新元）。

“我们的会员公司处于恢复生产的不同阶段。因此，产能利用率大多在50%以上，有些高达80%。这有点不太可靠，”Gilligan在周二的记者会上说。