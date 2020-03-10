中国完成首次火星探测任务无线联试

北京航天飞行控制中心今天（10日）圆满完成中国首次火星探测任务无线联试，验证探测器与地面系统的接口匹配性和一致性，对各类方案、技术状态、软硬件系统进行了全面测试，为任务顺利开展打下了坚实基础。

据《人民日报》报道，每隔大约26个月，地球与火星会运行至最近的位置，此时发射探测器将节省大量燃料，2020年即是火星探测活动的窗口期。按照中国火星探测工程总体计划安排，今年中国将执行首次火星探测任务，此次无线联试是任务中心与航天器正样的唯一一次地面联合演练。北京航天飞行控制中心火星任务团队积极克服新冠肺炎疫情给联试任务带来的不利影响，加强科学统筹、优化任务流程、合理调配力量，采用真实的飞控系统以及真实的航天器，所有重大关键过程全部按照1：1全过程演练，按照工程时间节点圆满完成全部既定项目，达到了联试预期效果。

据了解，目前已有多个国家宣布将于今年发射火星探测器，中国计划首次发射探测器，即要实现对火星的“环绕、着陆、巡视”三个目标，起点高、难度大。北京航天飞行控制中心火星任务团队负责人崔晓峰介绍，火星探测器发射后，飞往火星的时间将近7个月，技术状态变化大，深空探测空间环境复杂，飞控任务面临极高的难度和巨大的风险挑战。后续，飞控团队将持续完善各项方案预案，优化组织流程，落实技术细节，助力圆满完成我国首次火星探测飞控任务。