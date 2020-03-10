中国扶贫办：今年扶贫资金投入已超两千亿 将对湖北等地区倾斜资金

中国国务院扶贫办规划财务司司长黄艳今天（10日）透露，中国今年省市县扶贫资金投入已超过2000亿元（人民币，下同，约400亿新元），并将持续加大，在分配资金时也将对湖北等疫情较重的地区倾斜资金。

综合《北京日报》、《北京青年报》报道，中国国务院联防联控机制今天召开新闻发布会，黄艳在会上介绍，中共中央财政扶贫资金从2013年到2019年持续增长，增长幅度达到21%，今年还是将继续增长，这也是连续五年每年都大幅度增长。

她称，到目前中央财政专项扶贫资金已拨付1136亿元，扶贫办将确保资金尽快到位。

扶贫办同时也要求各省都加大财政扶贫专项资金的投入，确保脱贫攻坚资金的需求。黄艳指，从目前掌握情况来看，省市县今年扶贫资金投入已经达到2000亿以上

黄艳也提出，在分配资金时，将对疫情较重的地区给予倾斜的安排，要求省里分配资金时结合实际，加大对疫情较重的市县资金支持力度。

此外，扶贫办将及时调整年度项目安排。对受疫情影响不能开工的项目，允许疫情较重地区调整为符合脱贫攻坚需求的项目，优先安排资金支持。

黄艳也称，将及时落实帮扶和救助，对患2019冠状病毒疾病的建档立卡贫困户患者，以及集中隔离收入受影响的患者，会给予帮扶和救助，确保他们的基本生活得到保障。