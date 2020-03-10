陕西前首富高乃则涉嫌行贿被查 曾卷入当地多起腐败案

陕西前首富高乃则因涉嫌行贿犯罪问题被中国陕西省监察委员立案调查，他曾卷入当地多起腐败案，包括陕西榆林市委原书记胡志强和陕西佳县原县委书记辛耀峰腐败案。

据澎湃新闻报道，陕西省纪委监委今日（10日）发布消息指，近日陕西省监察委员会决定对陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司法定代表人高乃则涉嫌行贿犯罪问题立案调查。公开资料公开资料显示，高乃则曾是陕西首富，先后在胡润慈善排行榜上位列第91位、第85位、第15位，2011年福布斯中国富豪榜第198位。

据报道，去年8月20日至21日，西安市中级人民法院一审公开审理陕西榆林市委原书记胡志强受贿一案。

根据《起诉书》显示，胡志强受贿案中，行贿数额最多的为高乃则。《起诉书》指，2008年至2011年，胡志强利用职务便利在煤炭资源整合审批、3052化工项目顺利进行、协调建设银行榆林分行筹集资金等方面为高乃则提供帮助。胡志强先后八次在榆林市政府办公室、榆林市金龙饭店附近等地，共计收受高乃则给予的人民币830万元（约165万新元）、24万美元（约33万新元）和价值人民币35.65万元（约49.5万新元）的纪念金币一套。

2018年6月12日，胡志强落马。据上游新闻消息，高乃则两天后在西安被相关部门带走调查。

另据中国最高人民检察院2019年10月12日消息，陕西省佳县原县委书记辛耀峰近期被公诉，西安市检察院指控辛耀峰在担任府谷县县长、佳县县委书记期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次索取和非法收受他人财物。辛耀峰的家庭财产、支出明显超过其合法收入，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

据微信公众号“长安街知事”2018年10月报道，辛耀峰与陕西前首富高乃则关系密切。

报道称，高乃则做煤炭生意发家，在府谷政商两界都吃得开。曾有人说，“高乃则在府谷跺跺脚，地都会晃三晃。”2014年，煤炭行情陷入低谷，高乃则的生意面临危机，资金出现巨大缺口。7月在时任府谷县长辛耀峰的主持下，府谷县政府多次召开专题会议，决定向高乃则旗下的陕西兴茂侏罗纪煤业镁电集团借款，金额高达人民币6亿元（约1.20亿新元）。