世卫称冠病已在百余国家和地区蔓延

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞当地时间9日表示，目前冠状病毒感染在全球100多个国家和地区蔓延，该疫情构成全球性大流行的威胁“已经变得非常现实”，但可以通过我们的判断与努力，减缓病毒的传播，对感染进行控制。他强烈要求各国进一步采取防控措施。

据中新社报道，谭德塞在例行记者会上说，虽然形势严峻，但疫情将是“历史上第一次可以控制的大流行。最根本的是，我们不会受这种病毒摆布”。他表示，“我们拥有巨大优势，我们所有人——政府、企业、社区、家庭和个人——所做的决定可以影响这一流行病的发展轨迹。”

谭德塞表示，全球确诊病例和受影响国家及地区数量不断增加，但疫情在全球范围内的传播幷不均衡，不同国家受疫情影响不同，需要采取有针对性的应对措施。现在要做的不是在遏制和减缓疫情传播中二选一，而是需要遏制和减缓同时进行。

他再次强调，只要尽早采取果断行动，就能减缓病毒传播。大多数感染者都会康复，例如中国报告的8万多例病例中，超过70%已经康复出院。

谭德塞呼吁所有国家采取综合战略控制疫情。他表示，那些继续发现和检测病例幷追踪其接触者的国家，不仅保护本国人民，还能帮助遏制疫情在其他国家和全球的传播。根据具体情况，出现社区传播的国家和地区“可以考虑关闭学校、取消大规模集会，以及采取其他措施来减少接触”。